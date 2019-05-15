Україна ввела спецмита на ввезення майже всіх російських товарів з серпня

Україна ввела спеціальні мита на ввезення на територію України низки товарів походження з Росії з 1 серпня.

Про це під час засідання Кабінету Міністрів заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передають Українські Новини.

"Проектом постанови ми встановлюємо з 1 серпня 2019 року під час ввезення на митну територію України товарів походження з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита, введення спеціального мита у відсотках до митної вартості товарів", - сказав він.

Згідно з повідомленням Міністерства економічного розвитку і торгівлі, йдеться про всі російські товари, крім товарів чутливого імпорту, таких як вугілля, кокс, бензин, зріджений газ і фармацевтична продукція.

Зі слів Кубіва, сплачені суми спецмита спрямовуватимуться до спецфонду державного бюджету і використовуватимуться для фінансування заходів імпортозаміщення.

Планується, що додаткові надходження від сплати цих спецмит до держбюджету в 2-му півріччі 2019 року становитимуть близько 3,7 млрд гривень.

Крім того, Кубів заявив, що згідно з постановою, забороняється ввезення з Росії промислової групи товарів, групи мінеральних добрив і сільськогосподарської продукції, транспортних засобів.

Зазначається, що ці заходи є дзеркальними щодо економічних санкцій Росії проти України.

Як повідомляли Українськi Новини, у грудні Росія заборонила ввезення з України сільськогосподарської продукції, промислових товарів, сировини і продовольства.

У свою чергу Кабмін продовжив заборону на ввезення в Україну російських товарів із затвердженого переліку до 31 грудня 2019 року.

Тоді в перелік російських товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, потрапили, зокрема, м'ясо великої рогатої худоби, риба і ракоподібні, кава, чай, спирт, інсектициди, обладнання для залізниць та трамвайних колій, шифер.

Кабмін продовжив застосування до товарів з Росії ввізних мит на рік до 31 грудня 2019 року.