Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ

Під українським офісом транснаціональної компанії "Бунге" в Києві другий день проходить пікет ошуканих фермерів.\r\nПро це розповів на своїй сторінці в Facebook громадський активіст Олександр Аронець, передає Апостроф.\r\nТак, агровиробники звинувачують директора "Бунге Україна", громадянина Росії Дмитра Горшунова в створенні шахрайської схеми по заволодінню зерновими на суму $200 млн.\r\n\r\n\r\nЗа словами фермерів, Дмитро Горшунов пообіцяв викупити у них зернові і змусив їх передати врожаї в безкоштовне зберігання агрохолдингу "Агроінвестгрупп", з власниками якого - Миколою і Віталієм Кучеренко - мав бізнес-відносини. Горшунов відмовлявся укладати від імені "Бунге" прямі договори поставки, зажадавши оформлення документів з компанією Кучеренко. Восени 2018 під завезене зерно "Агроінвестгрупп" взяв кредити в п'яти банках на суму понад $ 70 млн.\r\nЗа даними СБУ, на початку 2019 року зерно було вивезено на окуповану територію Донецької та Луганської областей, де його продали через юросіб, зареєстрованих на непідконтрольних територіях. Виручені кошти привласнили Дмитро Горшунов і Кучеренко, які втекли до Росії. Збитки понад 20 українських аграрних компаній, держпідприємства "Аграрний фонд", корпорацій Delta Wilmar, Soufflet Group, CHS та ін., Які зберігали врожаї зерна на елеваторах "Агроінвестгрупп" становлять понад $200 млн.\r\nОголошеним у міжнародний розшук Миколі і Віталію Кучеренко загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років, а творцеві схеми Дмитру Горшунову вдається уникати відповідальності. Фермери вимагають заарештувати Горшунова і закликають приватні компанії бойкотувати співпрацю з "Бунге Україна".\r\nАктивіст Олександр Аронець уточнив, що Горшунов не вперше організовує схеми в агросекторі.\r\n"У 2017-му Горшунов організував мережу підконтрольних фірм-"прокладок", через які скупив насіння соняшнику. Сировина йде на завод "Бунге" в Миколаєві як давальницька, далі "прокладка" отримує масло і експортує його, валюта в Україну не повертається, податки не сплачуються. Для чого ця схема? Величезний завод "Бунге" практично немає ніякого прибутку і не платить податків. Весь прибуток за вироблене масло залишається на офшорних рахунках. Фірми Горшунова не тільки ухилилися від сплати податків, а й вимагали від податкової відшкодування ПДВ - 15 млн грн", - зазначив активіст.\r\nЗа його словами, в 2017 році керівництво "Бунге" було поінформоване про схемах Горшунова, проте не вжило жодних заходів.\r\n"Мої попередження щодо злочинного характеру дій Горшунова в минулий раз в штаб-квартирі "Бунге" проігнорували. Нова схема Горшунова частково повторює попередню, по поверненню ПДВ. Тільки замість "Сантрейд" і "Грінтур-Екс", які акумулювали обсяг насіння соняшнику на ринку, в новій схемі зерновим "пилососом" попрацював "Агроінвестгрупп", на елеватори якого Горшунов загнав майже всіх агровиробників. Не сумніваюся, що велика частина грошей за вкрадене зерно пішла в кишеню Горшунова", - резюмує Аронець.\r\nУ квітні 2019 року Нацполіція оголосила в розшук власника холдингу "Агроінвестгрупп" Миколу Кучеренка і його сина Віталія. Ряд агропідприємств та міжнародних трейдерів Soufflet, Quadra Commodities, "Дельта Вілмар", "Греін Експорт" і ін., а також банки подали в суд позови проти власників агрохолдингу "Агроінвестгрупп", який оголошений банкрутом.