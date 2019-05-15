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15 травня 2019, середа, 12:39 482
Суспільство 2019-05-16T14:30:13+03:00
Українські Новини
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ

Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ

Під українським офісом транснаціональної компанії "Бунге" в Києві другий день проходить пікет ошуканих фермерів.

Про це розповів на своїй сторінці в Facebook громадський активіст Олександр Аронець, передає Апостроф.

Так, агровиробники звинувачують директора "Бунге Україна", громадянина Росії Дмитра Горшунова в створенні шахрайської схеми по заволодінню зерновими на суму $200 млн.

За словами фермерів, Дмитро Горшунов пообіцяв викупити у них зернові і змусив їх передати врожаї в безкоштовне зберігання агрохолдингу "Агроінвестгрупп", з власниками якого - Миколою і Віталієм Кучеренко - мав бізнес-відносини. Горшунов відмовлявся укладати від імені "Бунге" прямі договори поставки, зажадавши оформлення документів з компанією Кучеренко. Восени 2018 під завезене зерно "Агроінвестгрупп" взяв кредити в п'яти банках на суму понад $ 70 млн.

За даними СБУ, на початку 2019 року зерно було вивезено на окуповану територію Донецької та Луганської областей, де його продали через юросіб, зареєстрованих на непідконтрольних територіях. Виручені кошти привласнили Дмитро Горшунов і Кучеренко, які втекли до Росії. Збитки понад 20 українських аграрних компаній, держпідприємства "Аграрний фонд", корпорацій Delta Wilmar, Soufflet Group, CHS та ін., Які зберігали врожаї зерна на елеваторах "Агроінвестгрупп" становлять понад $200 млн.

Оголошеним у міжнародний розшук Миколі і Віталію Кучеренко загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років, а творцеві схеми Дмитру Горшунову вдається уникати відповідальності. Фермери вимагають заарештувати Горшунова і закликають приватні компанії бойкотувати співпрацю з "Бунге Україна".

Активіст Олександр Аронець уточнив, що Горшунов не вперше організовує схеми в агросекторі.

"У 2017-му Горшунов організував мережу підконтрольних фірм-"прокладок", через які скупив насіння соняшнику. Сировина йде на завод "Бунге" в Миколаєві як давальницька, далі "прокладка" отримує масло і експортує його, валюта в Україну не повертається, податки не сплачуються. Для чого ця схема? Величезний завод "Бунге" практично немає ніякого прибутку і не платить податків. Весь прибуток за вироблене масло залишається на офшорних рахунках. Фірми Горшунова не тільки ухилилися від сплати податків, а й вимагали від податкової відшкодування ПДВ - 15 млн грн", - зазначив активіст.

За його словами, в 2017 році керівництво "Бунге" було поінформоване про схемах Горшунова, проте не вжило жодних заходів.

"Мої попередження щодо злочинного характеру дій Горшунова в минулий раз в штаб-квартирі "Бунге" проігнорували. Нова схема Горшунова частково повторює попередню, по поверненню ПДВ. Тільки замість "Сантрейд" і "Грінтур-Екс", які акумулювали обсяг насіння соняшнику на ринку, в новій схемі зерновим "пилососом" попрацював "Агроінвестгрупп", на елеватори якого Горшунов загнав майже всіх агровиробників. Не сумніваюся, що велика частина грошей за вкрадене зерно пішла в кишеню Горшунова", - резюмує Аронець.

У квітні 2019 року Нацполіція оголосила в розшук власника холдингу "Агроінвестгрупп" Миколу Кучеренка і його сина Віталія. Ряд агропідприємств та міжнародних трейдерів Soufflet, Quadra Commodities, "Дельта Вілмар", "Греін Експорт" і ін., а також банки подали в суд позови проти власників агрохолдингу "Агроінвестгрупп", який оголошений банкрутом.

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