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15 травня 2019, середа, 12:14 64
Суспільство 2019-05-16T12:00:11+03:00
Українські Новини
Патріарх Філарет звинуватив Епіфанія в тому, що ним керують інші сили і поскаржився, що він уникає його

Патріарх Філарет звинуватив Епіфанія в тому, що ним керують інші сили і поскаржився, що він уникає його

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет на брифінгу
Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет на брифінгу

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет заявляє, що предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній уникає спілкування з ним.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Епіфаній уникає спілкування зі мною. Він зі мною не спілкується. І не дзвонить", - сказав Філарет.

Також він повідомив, що якби перед об'єднавчим собором у грудні 2018 роки знав про те, що стануться розбіжності між ним і Епіфанієм, то не висував би його кандидатуру на посаду предстоятеля ПЦУ.

"Якби я знав про те, що трапиться, я б не висував його кандидатуру. Я йому довіряв. Я був впевнений, що він піде прямою дорогою, а не кривою", - заявив Філарет.

Він вважає, що Епіфаній і Президент Петро Порошенко порушили домовленості про розподіл повноважень у церкві й таким чином обдурили його.

Зі слів Філарета, згідно з домовленостями, він мав керувати ПЦУ всередині України, а Епіфаній - за кордоном.

"Не він керує, а ним керують", - сказав на брифінгу почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет про останні події навколо церкви й ролі в ній її предстоятеля, митрополита Епіфанія.

Філарет додав, що Епіфаній особисто йому зізнався, що в ПЦУ не все від нього залежить.

Таким чином Філарет вважає, що Епіфанієм керують інші сили.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет припускає розкол у ПЦУ через свій статус Київського патріарха, а Епіфаній передбачив втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.

Раніше Мінкультури засекретив статут Православної церкви України.

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