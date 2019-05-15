Патріарх Філарет звинуватив Епіфанія в тому, що ним керують інші сили і поскаржився, що він уникає його

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет заявляє, що предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній уникає спілкування з ним.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Епіфаній уникає спілкування зі мною. Він зі мною не спілкується. І не дзвонить", - сказав Філарет.

Також він повідомив, що якби перед об'єднавчим собором у грудні 2018 роки знав про те, що стануться розбіжності між ним і Епіфанієм, то не висував би його кандидатуру на посаду предстоятеля ПЦУ.

"Якби я знав про те, що трапиться, я б не висував його кандидатуру. Я йому довіряв. Я був впевнений, що він піде прямою дорогою, а не кривою", - заявив Філарет.

Він вважає, що Епіфаній і Президент Петро Порошенко порушили домовленості про розподіл повноважень у церкві й таким чином обдурили його.

Зі слів Філарета, згідно з домовленостями, він мав керувати ПЦУ всередині України, а Епіфаній - за кордоном.

"Не він керує, а ним керують", - сказав на брифінгу почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет про останні події навколо церкви й ролі в ній її предстоятеля, митрополита Епіфанія.

Філарет додав, що Епіфаній особисто йому зізнався, що в ПЦУ не все від нього залежить.

Таким чином Філарет вважає, що Епіфанієм керують інші сили.

Як повідомляли Українські Новини, Філарет припускає розкол у ПЦУ через свій статус Київського патріарха, а Епіфаній передбачив втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.

Раніше Мінкультури засекретив статут Православної церкви України.