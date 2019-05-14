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14 травня 2019, вівторок, 23:28 123
Життя 2019-05-16T12:01:35+03:00
Українські Новини
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений"

Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений"

Офіційний трейлер української кінострічки "Заборонений" - навколо якої в минулому році розгорівся скандал - про останні роки життя поета, письменника та дисидента Василя Стуса з'явився в мережі 14 травня.

Відповідний 2-хвилинний ролик опубліковано Держагентством з питань кіно на YouTube-каналі Dergkino Ukraine.

Трейлер починається тим, що чоловік підпалює себе на площі, протестуючи проти введення військ Радянського Союзу до Праги, а герой Стуса обурюється тим, що "ми всі мовчимо".

Також демонструються дисидентські висловлювання Стуса, подальші його переслідування і тюремне ув'язнення, під час якого він закінчив збірку поезій.

"Відстрілювати таких треба, як скажених собак", - каже представник правоохоронних органів радянської влади про Стуса.

В кінці трейлера Стус оголошує "голодування до кінця", перебуваючи в тюремній камері.

Під час фільму герой поета весь час говорить українською мовою, в той час як прихильники радянської влади - російською.

Режисером стрічки виступив Роман Бровко, авторами сценарію - Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов.

У головних ролях знялися Дмитро Ярошенко, Віталій Салій, Олег Масленников, Євгенія Гладій, Карина Шереверова, Діана Розовлян.

Фільм вийде в прокат 5 вересня 2019.

Як повідомляли Українські Новини, знімальна група фільму про василя Стуса вирішила дозняти сцену за участю Медведчука. Медведчук допускав звернення до суду з вимогою заборонити демонстрацію фільму про Стуса.

Гройсман доручив Мінкульту і Держкіно зробити все можливе для збереження правдивої історії життя поета Стуса у фільмі про нього.

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