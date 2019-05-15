На фінальному матчі за Кубок України з футболу очікується аншлаг, - Костюченко

"Всі квитки на фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу сезону 2018\/2019 років були продані на вечір 14 квітня. Відповідно, на вирішальну гру за один з найбільш знакових трофеїв вітчизняного футболу, яка вперше відбулася в Запоріжжі, очікується аншлаг". Про це в коментарі Українським Новинам повідомив перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко.\r\n\r\nСьогодні, 15 травня, в Запоріжжі відбудеться фінал Кубка України з футболу. У поєдинку, який розпочнеться на "Славутич-Арені" о 21:00, чинний володар трофея і лідер чемпіонату України "Шахтар" зустрінеться з "Інгульцем", який виступає в Першій лізі.\r\nУвечері 14 травня "гірники" зробили чартерний переліт за маршрутом Київ - Запоріжжя.\r\n\r\nНа фінал Кубка України "Шахтар" відправився в повному складі. Футболісти "Інгульця" добиралися до Запоріжжя на клубному автобусі.\r\n\r\nЯк поінформував Вадим Костюченко, традиційно, свої квитки на матч отримали для своїх уболівальників і фіналісти команд-учасниць. Також, як завжди, в рамках спеціальної профільної гуманітарної програми ФФУ, почесними гостями фіналу будуть українські герої - воїни АТО-ССО, ветерани футболу, і дитячо-юнацькі футбольні команди Запорізької Дніпропетровської та Херсонської областей, які взяли участь в турнірі "Шкіряного м'яча" і змаганнях ДЮФЛ.\r\nВ рамках великого футбольного свята в Запоріжжі спеціально для вболівальників пройдуть виступи відомих музичних груп і виконавців. А протягом самого матчу Федерація футболу України відзначить кращих гравців чоловічих і жіночих команд отетчественних турнірів, а так же тренерів цих колективів.