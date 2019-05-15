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15 травня 2019, середа, 06:57 82
Спорт 2019-05-16T00:15:09+03:00
Українські Новини
На фінальному матчі за Кубок України з футболу очікується аншлаг, - Костюченко

На фінальному матчі за Кубок України з футболу очікується аншлаг, - Костюченко

"Всі квитки на фінальний матч розіграшу Кубка України з футболу сезону 2018/2019 років були продані на вечір 14 квітня. Відповідно, на вирішальну гру за один з найбільш знакових трофеїв вітчизняного футболу, яка вперше відбулася в Запоріжжі, очікується аншлаг". Про це в коментарі Українським Новинам повідомив перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко.

Сьогодні, 15 травня, в Запоріжжі відбудеться фінал Кубка України з футболу. У поєдинку, який розпочнеться на "Славутич-Арені" о 21:00, чинний володар трофея і лідер чемпіонату України "Шахтар" зустрінеться з "Інгульцем", який виступає в Першій лізі.

Увечері 14 травня "гірники" зробили чартерний переліт за маршрутом Київ - Запоріжжя.

На фінал Кубка України "Шахтар" відправився в повному складі. Футболісти "Інгульця" добиралися до Запоріжжя на клубному автобусі.

Як поінформував Вадим Костюченко, традиційно, свої квитки на матч отримали для своїх уболівальників і фіналісти команд-учасниць. Також, як завжди, в рамках спеціальної профільної гуманітарної програми ФФУ, почесними гостями фіналу будуть українські герої - воїни АТО-ССО, ветерани футболу, і дитячо-юнацькі футбольні команди Запорізької Дніпропетровської та Херсонської областей, які взяли участь в турнірі "Шкіряного м'яча" і змаганнях ДЮФЛ.

В рамках великого футбольного свята в Запоріжжі спеціально для вболівальників пройдуть виступи відомих музичних груп і виконавців. А протягом самого матчу Федерація футболу України відзначить кращих гравців чоловічих і жіночих команд отетчественних турнірів, а так же тренерів цих колективів.

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