Чоловік виготовляв порнографію за участю своєї дочки в Черкаській області

Працівники кіберполіції викрили чоловіка у виготовленні порнографічних фото з участю власної дочки в Черкаській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні департаменту кіберполіції, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, до працівників кіберполіції звернулася 15-річна дівчинка розповіла, що батько примушував її роздягатися на камеру.\r\nОтримані фото він передавав третім особам і розміщував в соціальних мережах.\r\nСлідчі Смоленського відділу поліції Черкаській області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу.\r\nПід час досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що, починаючи з 2017 року, 38-річний батько дівчинки, застосовуючи фізичну силу, змушував її роздягатися і демонструвати статеві органи.\r\nКрім того, в такій діяльності він також схиляв і свою дружину, матір дівчинки.\r\nПрацівники Київського управління кіберполіції спільно зі слідчим підрозділом поліції Черкаської області під процесуальним керівництвом Смілянській міжміського прокуратури провели обшук за місцем проживання сім'ї та вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію, додаткові носії інформації та банківську картку, яка належала злочинцю.\r\nПоліцейські встановили, що значна частина вилучених документів вважаються викраденими на території Черкаської області, на носіях інформації, вони виявили порнографію.\r\nВсю техніку правоохоронці направили на експертизу.\r\nСлідство у справі триває.\r\nНаразы дівчинка перебуває під наглядом фахівців.\r\nДо справи залучені також представники Служби у справах дітей, найближчим часом вони вирішать питання про подальше місцезнаходження неповнолітньої.\r\nТакож після отримання результатів усіх експертиз буде вирішено питання про оголошення підозри у розбещенні малолітніх батькові дівчинки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Бердянську неповнолітніх змушували зніматися у порнографії.\r\nТакож в Кривому Розі накрили мережу онлайн-порностудій.\r\n