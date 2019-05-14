Чоловік виготовляв порнографію за участю своєї дочки в Черкаській області

Працівники кіберполіції викрили чоловіка у виготовленні порнографічних фото з участю власної дочки в Черкаській області.

Про це йдеться в повідомленні департаменту кіберполіції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, до працівників кіберполіції звернулася 15-річна дівчинка розповіла, що батько примушував її роздягатися на камеру.

Отримані фото він передавав третім особам і розміщував в соціальних мережах.

Слідчі Смоленського відділу поліції Черкаській області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу.

Під час досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що, починаючи з 2017 року, 38-річний батько дівчинки, застосовуючи фізичну силу, змушував її роздягатися і демонструвати статеві органи.

Крім того, в такій діяльності він також схиляв і свою дружину, матір дівчинки.

Працівники Київського управління кіберполіції спільно зі слідчим підрозділом поліції Черкаської області під процесуальним керівництвом Смілянській міжміського прокуратури провели обшук за місцем проживання сім'ї та вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію, додаткові носії інформації та банківську картку, яка належала злочинцю.

Поліцейські встановили, що значна частина вилучених документів вважаються викраденими на території Черкаської області, на носіях інформації, вони виявили порнографію.

Всю техніку правоохоронці направили на експертизу.

Слідство у справі триває.

Наразы дівчинка перебуває під наглядом фахівців.

До справи залучені також представники Служби у справах дітей, найближчим часом вони вирішать питання про подальше місцезнаходження неповнолітньої.

Також після отримання результатів усіх експертиз буде вирішено питання про оголошення підозри у розбещенні малолітніх батькові дівчинки.

Як повідомляли Українські Новини, у Бердянську неповнолітніх змушували зніматися у порнографії.

Також в Кривому Розі накрили мережу онлайн-порностудій.