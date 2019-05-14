Водій легковика помер по дорозі до лікарні від зіткнення з самоскидом під Києвом

У вівторок, 14 травня, під Києвом сталася серйозна ДТП. У селищі Чабани дорогу не поділили Ford Mondeo і самоскид "МАЗ". Легковий автомобіль протаранив вантажівку у бік і відправив його в стовп. На місце виїхали рятувальники та медики, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією від правоохоронців, саме Ford порушив правила дорожнього руху. Внаслідок цього він на великій швидкості заїхав на перехрестя і протаранив у бік самоскид "МАЗ", який здійснював зворот ліворуч. Від удару багатотонну машину відкинуло на ЗАЗ, а після і в стовп, а водія Ford затисло в салоні.

Рятувальники дістали чоловіка з автомобіля і у тяжкому стані передали медикам. Як стало відомо пізніше, він помер по дорозі до лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група, деталі події встановлюються.

ДТП у Чабанах. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, в Чабанах поліцейські зняли маршрутку з рейсу через п'яного водія.