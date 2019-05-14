Енергоринок має бути запущений з 1 липня без будь-яких переносів, – голова "Укренерго" Ковальчук

Голова Національної енергетичної компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що новий європейський ринок електричної енергії має бути запущений без будь-яких переносів 1 липня 2019 року.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"Ми беззаперечно притримувалися саме цієї версії, що ринок має бути запущений з 1 липня без будь-яких переносів. Є певні сумніви, що якість документів, які ми отримаємо безпосередньо перед запуском ринку, буде достатня. Це не означає, що ринок не можна запустити. Це не означає, що неможливо буде вже в процесі роботи ринку приймати відповідні рішення регулятора, Кабінету міністрів України або навіть зміни до закону. Так багато країн починали ринок, ніколи не буває 100-відсоткової готовності", - підкреслив Ковальчук.

За словами голови "Укренерго", зараз багато розмов щодо переносу запуску ринку, зокрема це буде розглядатися 15 травня в парламентському комітеті. Однак перенос запуску ринку не вирішить поточні проблеми.

"Наша позиція полягає в тому, що просте перенесення дати ринку – це є недоцільна історія. Тому що за період, на який вони його планують перенести, треба подолати ті проблеми, які виникли. Якщо просто на 2 роки перенести, і залишити все як є, з непрацюючою координацією цього впровадження, з тим типом взаємодії, з існуючими правилами ринку, які продовжать функціонувати відповідно до закона про електроенергію, то ми не досягнемо мети. Ми знову через рік чи 9 місяців, чи через 2 роки будемо збиратися і говорити, чи треба переносити ринок, бо є певні вади", - підкреслив він.

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми 3-го енергопакету Європейскького Союзу (ЄС). Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС у 2019 році.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна має запустити ринок електроенергії з 1 липня 2019 року. Глава уряду вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути враховано соціальний аспект.