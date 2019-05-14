підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Енергоринок має бути запущений з 1 липня без будь-яких переносів, – голова "Укренерго" Ковальчук
14 травня 2019, вівторок, 16:54 172
Економіка 2019-05-16T04:00:25+03:00
Українські Новини
Енергоринок має бути запущений з 1 липня без будь-яких переносів, – голова "Укренерго" Ковальчук

Енергоринок має бути запущений з 1 липня без будь-яких переносів, – голова "Укренерго" Ковальчук

Всеволод Ковальчук. Фото: rbc.ua
Всеволод Ковальчук. Фото: rbc.ua

Голова Національної енергетичної компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що новий європейський ринок електричної енергії має бути запущений без будь-яких переносів 1 липня 2019 року.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"Ми беззаперечно притримувалися саме цієї версії, що ринок має бути запущений з 1 липня без будь-яких переносів. Є певні сумніви, що якість документів, які ми отримаємо безпосередньо перед запуском ринку, буде достатня. Це не означає, що ринок не можна запустити. Це не означає, що неможливо буде вже в процесі роботи ринку приймати відповідні рішення регулятора, Кабінету міністрів України або навіть зміни до закону. Так багато країн починали ринок, ніколи не буває 100-відсоткової готовності", - підкреслив Ковальчук.

За словами голови "Укренерго", зараз багато розмов щодо переносу запуску ринку, зокрема це буде розглядатися 15 травня в парламентському комітеті. Однак перенос запуску ринку не вирішить поточні проблеми.

"Наша позиція полягає в тому, що просте перенесення дати ринку – це є недоцільна історія. Тому що за період, на який вони його планують перенести, треба подолати ті проблеми, які виникли. Якщо просто на 2 роки перенести, і залишити все як є, з непрацюючою координацією цього впровадження, з тим типом взаємодії, з існуючими правилами ринку, які продовжать функціонувати відповідно до закона про електроенергію, то ми не досягнемо мети. Ми знову через рік чи 9 місяців, чи через 2 роки будемо збиратися і говорити, чи треба переносити ринок, бо є певні вади", - підкреслив він.

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми 3-го енергопакету Європейскького Союзу (ЄС). Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн євро від ЄС у 2019 році.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна має запустити ринок електроенергії з 1 липня 2019 року. Глава уряду вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути враховано соціальний аспект.

Більше новин про: Всеволод Ковальчук Електроенергія Укренерго Новий ринок електроенергії

Архів
Новини
Кличко у День вишиванки закликав Київраду шанувати українські традиції та культуру 16:04
Тігіпко, який купив у Порошенка великий завод, задоволений зміною Президента 15:56
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok