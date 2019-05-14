"Інтриги Порошенка". Портнов пояснив, навіщо намагаються зняти главу Констітуціоннго суду Шевчука, - ЗМІ

У вівторок, 14 травня, в Конституційному суді хочуть зняти голови Станіслава Шевчука - за порушення, яким називають його інтерв'ю "Стране". Про це повідомляє юрист Андрій Портнов в своєму Telegram-каналі, інформує портал strana.ua.

"ЗМІ пишуть, що в Конституційному Суді сьогодні хочуть зняти Голови суду за порушення етики. Інкриміноване порушення тим, що він політизувал роботу КС, давши інтерв'ю виданню Страна.ua, в якому заявив, що не приведе до присяги Президента, який переміг в результаті фальсифікації виборів", - пише Портнов.

На ділі ж, на думку юриста, за інтригами в цьому органі стоїть президент Петро Порошенко, екс-заступник глави його адміністрації Олексій Філатов і такий, що примкнув до них заступник голови Конституційного суду Олександр Тупицький.

"Саме суддя Тупицький зібрав голоси і реалізував для адміністрації Порошенка скасування статті КК про незаконне збагачення. Він був рушійною силою і комунікатором, через який Банкова організувала прийняття цього рішення. Слід також нагадати, що головними вигодонабувачами цього рішення КС були депутати БПП, НФ, чиновники адміністрації Президента і уряду. Тобто всі ті, хто був або став владою після 2015-го року, коли в КК з'явилася ця редакція статті про збагачення", - написав Андрій Портнов.

За словами юриста, зараз Олександр Тупицький хоче зняти з посади Станіслава Шевчука, щоб зайняти його місце або місяцями виконувати обов'язки глави КС у зв'язку з відсутністю голосів за призначення нового керівника.

"Інтриги в КС щодо зняття Голови суду наплетаються ще й на майбутню процедуру інавгурації нового Президента, де Тупицький може закріпитися в інформаційному і політичному просторі, як новий керівник, тому що під час відсутності Шевчука, він мав би брати участь в інавгурації замість нього... Секрет, чому суддя Тупицький так сміливо виконував брудні завдання Порошенка простий - він був призначений в КС ще указом Януковича в 2013-му році і провисів усі п'ять років на гачку у Порошенка, його прокуратури і Служби безпеки", - підсумував Портнов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Банкова намагається провести через Конституційний суд рішення про відставку Шевчука, щоб на момент інавгурації Володимира Зеленського глави КС не було. Якби це сталося, то церемонія перенеслася б на невизначений термін - до обрання нового керівника Конституційного суду.

Рішення про позбавлення Шевчука мантії судді повинна була розглядатися 25 квітня. Однак через галас, який здійнявся навколо цієї теми, частина суддів Конституційного Суду вирішили відмовитися від участі в змові, а деякі просто не прийшли. Розгляд питання перенесли на 14 травня.