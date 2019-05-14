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  • "Нафтогаз" направив угоди на адресу постачальників з вартості газу для споживачів в травні-червні, - Асоціація газового ринку
14 травня 2019, вівторок, 12:53 13
Економіка 2019-05-14T14:45:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" направив угоди на адресу постачальників з вартості газу для споживачів в травні-червні, - Асоціація

"Нафтогаз" направив угоди на адресу постачальників з вартості газу для споживачів в травні-червні, - Асоціація газового ринку

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направив дополнительніе угоди на адресу постачальників з вартості природного газу для споживачів травні і червні.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації газового ринку України, передають Українські Новини.

Також в Асоціації газового ринку відзначили, що уряд і "Нафтогаз", нарешті, врегулювали ціну газу для побутових споживачів з 1 травня 2019 року.

Відповідно до проектів додаткових угод спрямованих НАК "Нафтогаз України" на адресу постачальників зі спеціальними обов'язками, оптова ціна газу за яким "Нафтогаз" здійснює продаж газу для потреб побутових споживачів, з 1 травня 2019 року складе 5 990,00 гривень/тис. куб. м.

При цьому кінцева вартість газу повинна становити 8 247,00 гривень/тис. куб. м, зазначені додаткові угоди також регулюють питання оптової ціни для потреб побутових споживачів на червень 2019 року, яка складе 6 299,00 гривень/тис. куб. м, а отже кінцева ціна газу повинна становити 8 627,01 гривень/тис. куб. м.

Нагадаємо, до цього нововведення вартість газу була єдина для споживачів у всіх регіонах, так як для всіх областей діяв однаковий загальний тариф на доставку газу складається з тарифу на транспортування для державної газодобувної компанії "Укртрансгаз" та тарифу на розподіл для операторів ГРМ.

З 1 травня для кожного регіону буде діяти свій тариф на доставку газу.

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) встановила для "Укртрансгаз" нові тарифи, засновані на замовний потужності, виходячи з потреб споживача.

У зв'язку з впровадженням нових тарифів на транспортування газу кінцева вартість блакитного палива в платіжках побутових споживачів буде різною на всій території України.

Новий тариф передбачає, що всі споживачі газу платитимуть за послуги транспортування газотранспортною системою фіксовану ставку (фактично абонплату), у розмірі 157,19 гривень/тис. куб. м (без ПДВ).

Ця ставка є складовою кінцевої вартості газу для населення.

"Укртрансгаз" вже направив постачальникам газу для населення нові угоди на транспортування газу.

Як повідомляли Українські Новини, Асоціація газового ринку просить прискорити оформлення документів з "Нафтогазом" для відпуску газу населенню за зниженою ціною.

Також Асоціація газового ринку закликає Кабмін встановити економічно обґрунтовані норми споживання газу для населення без лічильників.

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