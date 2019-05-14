"Нафтогаз" направив угоди на адресу постачальників з вартості газу для споживачів в травні-червні, - Асоціація газового ринку

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направив дополнительніе угоди на адресу постачальників з вартості природного газу для споживачів травні і червні.\r\nПро це йдеться в повідомленні Асоціації газового ринку України, передають Українські Новини.\r\nТакож в Асоціації газового ринку відзначили, що уряд і "Нафтогаз", нарешті, врегулювали ціну газу для побутових споживачів з 1 травня 2019 року.\r\nВідповідно до проектів додаткових угод спрямованих НАК "Нафтогаз України" на адресу постачальників зі спеціальними обов'язками, оптова ціна газу за яким "Нафтогаз" здійснює продаж газу для потреб побутових споживачів, з 1 травня 2019 року складе 5 990,00 гривень\/тис. куб. м.\r\nПри цьому кінцева вартість газу повинна становити 8 247,00 гривень\/тис. куб. м, зазначені додаткові угоди також регулюють питання оптової ціни для потреб побутових споживачів на червень 2019 року, яка складе 6 299,00 гривень\/тис. куб. м, а отже кінцева ціна газу повинна становити 8 627,01 гривень\/тис. куб. м.\r\nНагадаємо, до цього нововведення вартість газу була єдина для споживачів у всіх регіонах, так як для всіх областей діяв однаковий загальний тариф на доставку газу складається з тарифу на транспортування для державної газодобувної компанії "Укртрансгаз" та тарифу на розподіл для операторів ГРМ.\r\nЗ 1 травня для кожного регіону буде діяти свій тариф на доставку газу.\r\nНаціональна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) встановила для "Укртрансгаз" нові тарифи, засновані на замовний потужності, виходячи з потреб споживача.\r\nУ зв'язку з впровадженням нових тарифів на транспортування газу кінцева вартість блакитного палива в платіжках побутових споживачів буде різною на всій території України.\r\nНовий тариф передбачає, що всі споживачі газу платитимуть за послуги транспортування газотранспортною системою фіксовану ставку (фактично абонплату), у розмірі 157,19 гривень\/тис. куб. м (без ПДВ).\r\nЦя ставка є складовою кінцевої вартості газу для населення.\r\n"Укртрансгаз" вже направив постачальникам газу для населення нові угоди на транспортування газу.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Асоціація газового ринку просить прискорити оформлення документів з "Нафтогазом" для відпуску газу населенню за зниженою ціною.\r\nТакож Асоціація газового ринку закликає Кабмін встановити економічно обґрунтовані норми споживання газу для населення без лічильників.