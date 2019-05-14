Бойко хоче перед розпуском Ради проголосувати заборону на підвищення тарифів

"Перед розпуском цей Парламент повинен проголосувати за мораторій на підвищення тарифів". Про це у кулуарах Верховної Ради заявив журналістам народний депутат України, засновник Опозиційної платформи – За життя Юрій Бойко, інформує портал platform.org.ua.

"Наша політична сила буде голосувати за те, щоб не тільки президент, який залишає свою посаду, а й парламент та уряд пішли на звалище історії. За 5 років єдине, на що вони спромоглися, — це занурити країну у війну, а людей у бідність. Тому на виборах народ України дав усій цій владі політичного ляпаса", — сказав опозиційний політик.

Парламент з рівнем довіри населення 4% повністю вичерпав себе, він не може виконувати функцію законодавчого органу, переконаний Юрій Бойко.

"Кожен тиждень існування цього парламенту приносить тільки проблеми для країни. Нинішня Верховна Рада не має жодного шансу бути дієздатною, вона повністю дискредитувала себе. Народ України парламенту не довіряє, не довіряє позиції залишків правлячої більшості, яка займається тільки своїми особистими питаннями, а не економікою чи вирішенням соціальних проблем. Країні потрібен новий парламент, який буде вирішувати проблеми людей і якому довіряють виборці", — підкреслив засновник Опозиційної платформи – За життя.

Але перед тим як піти, необхідно, щоб парламент проголосував за мораторій на підвищення комунальних тарифів, вважає Юрій Бойко.

"Це вимога наших виборців, і ми будемо наполягати, щоб ця постанова була проголосована. Ми цю позицію не міняли", — підкреслив опозиційний політик.

Щодо дати інаугурації, то, як зазначив Юрій Бойко, "сьогодні ми бачимо, що триває політична агонія і намагання за будь-що втриматися у владних кріслах, затягнути з інавгурацією".

Опозиційна платформа – За життя голосуватиме за 19 травня.