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  • Пішов з життя Юрій Богуцький, який тричі очолював міністерство культури України
14 травня 2019, вівторок, 12:01 14
Життя 2019-05-14T12:30:41+03:00
Українські Новини
Пішов з життя Юрій Богуцький, який тричі очолював міністерство культури України

Пішов з життя Юрій Богуцький, який тричі очолював міністерство культури України

Після тривалої хвороби, у віці 66 років, помер радник президента України, колишній керівник управління з питань гуманітарного розвитку Адміністрації президента Юрій Богуцький.

Журналісти повідомляли, що на початку весни цього року він переніс операцію і останнім часом перебував у комі.

Богуцький - професор, кандидат філософських наук, Заслужений діяч мистецтв України (1997). Нагороджений орденом «За заслуги» III (2002), II ступеня (2004) і I ступеня (2009), Почесною грамотою Верховної Ради України (2002), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002). . Автор численних статей з теорії, історії та практики культури. Державний службовець 1-го рангу.

Богуцький тричі призначався міністром культури: він займав цей пост в 1999-му, 2001-2005-му і в 2006-2007-му роках.

У травні 2001 року Богуцький вперше став міністром культури і мистецтв України. У грудні 2007-го, незабаром після формування коаліції у форматі БЮТ - НУНС і відставки уряду Віктора Януковича, президент Віктор Ющенко призначив його заступником Секретаріату президента.

19 березня 2010 року Богуцький був звільнений з АП. З березня по липень 2010 року він був радником Президента.

З 16 вересня 2014 році Богуцький був радником Президента України з питань культури.

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