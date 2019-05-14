Зінаїда Льовочкіна представила відео Мандруючи небом/Dakini в рамках 58-ї Венеціанської бієнале

Відео Зінаїди Мандруючи небом/Dakini представлено проектом Personal Structures в рамках 58-ї Венеціанської бієнале.

"Цією роботою я намагаюся звернутися до сучасних та позачасових проблем шляхом поєднання універсального культурного коду з мудрістю традицій моєї рідної України", - відзначає мисткиня. - "У проекті я розмірковую про жіночу духовність та трансформації, які зумовлені часом та неминучістю. Головна героїня зображується на трьох різних етапах її життя: маленька дівчинка, зріла жінка, яка готова віддавати її материнську енергію та любов, та літня жінка з її мудрістю та прийняттям. Після цього жінка відходить."





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Мандруючи небом/Dakini є другою роботою Зінаїди в рамках Венеціанської бієнале: у 2015 році мисткиня представила проект Чорне намисто/Black Beads.

"Даним проектом ми знову бачимо, як Зінаїда піднімає філосовські, дуже глибокі загальнолюдські питання: долі, часу та сил, непідвладних людині"-зазначає Анна Мілошевич, куратора проекту (кураторське бюро Hagoromo Projects, США) - "Водночас, вона залишається відданою джерелу свого натхнення-українській культурі: cучасні проекти містять традиційні фольклорні елементи". Зйомки проекту відбувались у с.Пістинь Косівського району Івано-Франківської області. Це місце має дуже потужне енергетичне поле, оскільки тут до наших днів зберігаються обряди ініціацій. Міст, що з’єднує село із церквою, наділений не лише практичною функцією: для того, аби вже неживе тіло дісталося іншого берега, труну переправляють канатною доріжкою. Селяни говорять, що саме в цей час тіло очищується, а душа стає готовою до переходу в інший світ.

*Дакіні – це жіноче медитативне божество, енергетичне буття жіночої статі в тибетському буддизмі. Дакіні пов’язані з мудрістю, знанням та інтуїцією. Саме слово дакіні можна перекласти як "та, що йде по небу".

Робота буде представлена в Palazzo Bembo, Riva del Carbon 4793 до 24 листопада 2019 .

Про автора

Зінаїда – українська художниця, орієнтована на образи та міфи, які побутують навколо жіночих питань, та жіночої ідентичності як в українській, так і в світовій культурі. Вона входить до арт-спільноти Con Artist Collective, Нью-Йорк, США, та Food of War, міжнародного арт-колективу незалежних митців. Зінаїда приймала участь як фасилітатор у Marina Abramovic: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія).

Крім того, Зінаїда є засновником ArtRehub, волонтерської ініціативи, яка надає психологічну арт-реабілітацію для тих, хто одержав глибоку психологічну травму, насамперед під час війни.