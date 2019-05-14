НБУ подасть касацію на скасування судом перевірки Приватбанку перед його націоналізацією

Національний банк має намір подати касаційну скаргу на рішення судів, якими було скасовано розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки в Приватбанку напередодні його виведення з ринку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

13 травня 2019 Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким було задоволено позов колишнього акціонера Приватбанку - кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

"Національний банк не погоджується з рішенням суду і готується до подання касаційної скарги. Порядок та підстави для проведення планових і позапланових перевірок у банках регламентуються відповідним положенням Національного банку. У разі виявлення істотного погіршення фінансового стану банку Національний банк має підстави для проведення відповідної перевірки", - зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Зазначається, що Національний банк мав підстави для проведення інспекційної перевірки Приватбанку в 2016 році, адже узгоджена з колишніми акціонерами і топ-менеджментом програма фінансового оздоровлення банку не була виконана, що підтверджується письмовим зверненням екс-акціонерів на адресу НБУ і доводить факт недотримання ними взятих на себе зобов'язань.

За результатами інспекційної перевірки Приватбанку напередодні визнання його неплатоспроможним і виведення з ринку за участю держави було встановлено, що план реструктуризації банком не виконувався, капіталу банку було недостатньо для дотримання вимог щодо нормативів капіталу та покриття кредитних ризиків.

Національний банк продовжить доводити законність своїх дій і звертає увагу, що подібні судові рішення є загрозою для фінансової стабільності країни.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку по справі №826/13813/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольна Коломойському кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.

Керівництво країни, включаючи Порошенко, розкритикував це рішення. Порошенко ініціював кримінальне провадження проти Окружного адмінсуду Києва за рішення по Приватбанку.