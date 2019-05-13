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13 травня 2019, понеділок, 17:30 16
Судова влада 2019-05-13T19:00:02+03:00
Українські Новини
На Реву подали в суд за те, що обізвав жителів ОРДЛО мерзотами

На Реву подали в суд за те, що обізвав жителів ОРДЛО мерзотами

Окружний адміністративний суд Києва отримав два позови до міністра соціальної політики Андрія Реви з вимогою визнати протиправними його висловлювання щодо жителів тимчасово непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей, яких він назвав "мерзота".

Про це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

На думку позивачів, міністр допустив висловлювання, які дискримінують і принижують людську гідність громадян України - жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей України за територіальною ознакою.

Серед вимог позову - визнати такі дії міністра протиправними та зобов'язати його утриматися від подібних висловлювань.

На сьогодні досліджуються матеріали позовів і вирішується питання про відкриття провадження у справах.

Як повідомляли Українські Новини, раніше міністр Рева назвав мерзотами жителів ОРДЛО.

 

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