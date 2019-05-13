На Реву подали в суд за те, що обізвав жителів ОРДЛО мерзотами

Окружний адміністративний суд Києва отримав два позови до міністра соціальної політики Андрія Реви з вимогою визнати протиправними його висловлювання щодо жителів тимчасово непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей, яких він назвав "мерзота".\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.\r\nНа думку позивачів, міністр допустив висловлювання, які дискримінують і принижують людську гідність громадян України - жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей України за територіальною ознакою.\r\nСеред вимог позову - визнати такі дії міністра протиправними та зобов'язати його утриматися від подібних висловлювань.\r\nНа сьогодні досліджуються матеріали позовів і вирішується питання про відкриття провадження у справах.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше міністр Рева назвав мерзотами жителів ОРДЛО.\r\n