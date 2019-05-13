Під градусом і на парламентських номерах: екс-депутата затримали на Столичному шосе, - ЗМІ

Справжній екшн від колишнього нардепа: автоперегони наввипередки з поліцією, намагання вирішити питання за доларовий "кеш" із демонстрацією депутатського посвідчення, а згодом – взагалі втеча з місця події. У Києві на Столичному шосе затримали екс-парламентаря Ігоря Скосаря.

Як пише СтопКор, деталі гучного інциденту – у сюжеті Наталії Мальцевої.

Відчуття повної безкарності за кермом, схоже, є досить звичною справою у певних колах – нагадаємо, у Чернігові поліція вже рік розслідує "мажорний" наїзд на велосипедиста, скоєний братом місцевого депутата. А в березні цього року в Сумах жінка загинула під колесами позашляховика, яким керувала дружина співробітника прокуратури.

Варто додати, що автівка Ауді А8, на якій зупинили п’яного екс-нардепа Ігоря Скосаря, належить його тещі – Олені Михайлівні Латишовій. До речі, на автівці зареєстрований номерний знак із серією ВР – такі видавалися депутатам Верховної Ради без права передачі третім особам. На якій підставі пенсіонерка отримала номерний знак такої серії та як, працюючи вчителькою в школі, заробила на дорогу автівку – питання до антикорупційних органів.

Родина Скосарів неодноразово була помічена у гучних скандалах в ЗМІ. Здебільшого, щоправда, це стосується Ігоря Скосаря – колишнього депутата, який перед тим, як отримати мандат, позичив чималу купу грошей для купівлі місця у парламенті. Щоправда, до продавців мандатів майбутній парламентар доніс не усе. А борг повертати взагалі не збирався. Кажуть, що навіть не обійшлося без бійки з того приводу. До кулачних боїв у Раді вже всі нібито звикли, а от коли це відбувається в кулуарах та через гроші – то вже значно цікавіше.

Детальні подробиці такого собі соціального ліфту невідомий до того часу Ігор Скосар розказав згодом у прямому ефірі одного з телеканалів. Навіть назвав імена та прізвища тих, кому особисто віддавав гроші за крісло у Верховній Раді.

Зазначимо, що за цим фактом навіть порушили кримінальне провадження, але минуло більш як 5 років, а покараних немає.