підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
13 травня 2019, понеділок, 16:12 24
Силові структури 2019-05-13T19:00:04+03:00
Українські Новини
Під градусом і на парламентських номерах: екс-депутата затримали на Столичному шосе, - ЗМІ

Під градусом і на парламентських номерах: екс-депутата затримали на Столичному шосе, - ЗМІ

Справжній екшн від колишнього нардепа: автоперегони наввипередки з поліцією, намагання вирішити питання за доларовий "кеш" із демонстрацією депутатського посвідчення, а згодом – взагалі втеча з місця події. У Києві на Столичному шосе затримали екс-парламентаря Ігоря Скосаря.

Як пише СтопКор, деталі гучного інциденту – у сюжеті Наталії Мальцевої.

Відчуття повної безкарності за кермом, схоже, є досить звичною справою у певних колах – нагадаємо, у Чернігові поліція вже рік розслідує "мажорний" наїзд на велосипедиста, скоєний братом місцевого депутата. А в березні цього року в Сумах жінка загинула під колесами позашляховика, яким керувала дружина співробітника прокуратури.

Варто додати, що автівка Ауді А8, на якій зупинили п’яного екс-нардепа Ігоря Скосаря, належить його тещі – Олені Михайлівні Латишовій. До речі, на автівці зареєстрований номерний знак із серією ВР – такі видавалися депутатам Верховної Ради без права передачі третім особам. На якій підставі пенсіонерка отримала номерний знак такої серії та як, працюючи вчителькою в школі, заробила на дорогу автівку – питання до антикорупційних органів.

Родина Скосарів неодноразово була помічена у гучних скандалах в ЗМІ. Здебільшого, щоправда, це стосується Ігоря Скосаря – колишнього депутата, який перед тим, як отримати мандат, позичив чималу купу грошей для купівлі місця у парламенті. Щоправда, до продавців мандатів майбутній парламентар доніс не усе. А борг повертати взагалі не збирався. Кажуть, що навіть не обійшлося без бійки з того приводу. До кулачних боїв у Раді вже всі нібито звикли, а от коли це відбувається в кулуарах та через гроші – то вже значно цікавіше.

Детальні подробиці такого собі соціального ліфту невідомий до того часу Ігор Скосар розказав згодом у прямому ефірі одного з телеканалів. Навіть назвав імена та прізвища тих, кому особисто віддавав гроші за крісло у Верховній Раді.

Зазначимо, що за цим фактом навіть порушили кримінальне провадження, але минуло більш як 5 років, а покараних немає.

Більше новин про: Протидія корупції

Архів
Новини
У Раді запропонували повернути Президенту право призначати голову КМДА 19:01
Закон передбачає введення ринку електроенергії з 1 липня, - Гройсман 18:55
Дональд Туск. Фото: @eucopresident
Порошенко нагородив Президента Євроради Туска орденом Ярослава Мудрого 18:51
Кількість мільйонерів за рік перевалила за п'ять тисяч: найстаршому - майже 100 років 18:27
Наймасштабніший житловий комплекс Ірпеня привітав нових мешканців 18:22 Прес-реліз
більше новин
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Суд скасував арешт на майно китайської CNBM. Прокуратура не надала докази 10:12
більше новин
Сьогодні Зеленського судитимуть за порушення щодо ведення передвиборчої агітації 08:27
Краби викинулися на берег. Фото: Facebook/Дмитро Ревун
Під Одесою на берег моря викинуло десятки крабів 19:52
Зеленському присудили максимальний штраф за демонстрацію виборчого бюлетеня 15:19
Дружина принца Гаррі відзначає перший День матері: опубліковано нове фото первістка Маркл 18:42
Фото дня: у Парижі відбулася "кривава" акція проти вимирання тварин 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok