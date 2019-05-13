В Україні вартість "зеленої" енергетики знизиться на 30-35% – Чижмарь

Україні слід очікувати зростання обсягу інвестицій з-за кордону в сферу "зеленої" енергетики, при цьому тарифи на відновлювальну енергогенерацію на вітчизняному ринку мають знизитися.

Про це заявив депутат Верховної Ради України з фракції Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь, коментуючи прийняття законопроекту №8449-д про запуск "зелених" аукціонів.

"Прогнозую прихід системних іноземних інвесторів, які мають "дешевші" гроші і менші операційні затрати. Це дасть змогу, по-перше, знизити вартість "зеленої енергетики" до середньоєвропейського рівня, а це орієнтовно на 30-35%. І по-друге, забезпечить стабільний ріст долі відновлювальної енергетики в загальному виробництві, що в майбутньому дасть можливість відмовитися від дорогої і шкідливої для навколишнього середовища теплової електрогенерації", - наголосив він.

За його словами, аукціони, які запроваджуються в Україні, є цивілізованою формою не тільки визначення ринкової ціни на "зелену енергію", але і засобом протидії корупції в енергетичній галузі.

"По-перше, аукціон забезпечує вільний доступ до отримання державної підтримки через відкриті торги на електронних площадках, через які здійснюються державні закупівлі. По-друге, ми обмежили термін дії технічних умов на підключення, щоб не було фактів «резервування» підключення під майбутню спекуляцію з перепродажем компанії. І по-третє, ми впроваджуємо договірну основу стосунків між державою та інвестором, що ліквідовує дискусію про ретроспективну форму зміни тарифів. Це були основні вимоги іноземних інвесторів та фінансових установ, які фінансують енергетичні проекти в Україні. Тому прийняття закону має не тільки відновити фінансування, але і значно збільшити його розмір", - пояснив Чижмарь.

Попри те, що прийняття закону в Українській асоціації відновлюваної енергетики вважають "запізнілим", її голова Олексій Оржель зазначає, що якомога швидше його прийняття позитивно вплине на весь енергоринок.

"Законопроект необхідно було прийняти значно швидше та з липня вже скорочувати тариф та переходити на аукціони. Проте, через те що процес обговорення та проходження всіх процедур у Парламенті затягнувся, в даній ситуації необхідно якомога швидше підписати закон 8449-д Президентом та почати готувати вторинне законодавство, систему Prozorro для проведення аукціонів, щоб хоча б з нового року точно запустити нову систему", - заявив він.

В свою чергу народний депутат України з фракції "Самопоміч" Лев Підлісецький також прогнозує здешевлення «чистої» енергії.

"Правильно організовані аукціони знизять тариф до економічно-обґрунтованого рівня. Для отримання права на підтримку необхідно буде виграти частину квоти підтримки. Для цього на аукціоні треба буде запропонувати найнижчий тариф", - сказав Підлісецький.

Нардеп також аргументував, що із запуском "зелених" аукціонів парламентарі суттєво поліпшили умови для інвесторів на ринку альтернативних джерел енергії.

"Вдалось зафіксувати розмір фінансових зобов'язань та зупинити їх безконтрольне зростання. Обвал ринку "зелених" джерел, як на мене, все-одно може відбутись в найближчі 3 роки. Але він буде дешевшим для держави та споживачів", - спрогнозував він.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №8449-д про "зелені" аукціони.

За проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" проголосував 251 народний депутат при 226 необхідних.

Відповідно до закону, запускаються "зелені" аукціони на ринку електроенергії та, окрім ще низки новацій, передбачається зменшення "зеленого" тарифу з 2020 року для сонячних станцій на 25% та для вітрових на 10%.