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13 травня 2019, понеділок, 13:39 13
Політика 2019-05-13T15:45:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: Україна і Великобританія провели тренування в Чорному морі з кораблем Echo

Фото дня: Україна і Великобританія провели тренування в Чорному морі з кораблем Echo

Український ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ракетний катер "Прилуки" ВМС України провів тренування в акваторії Чорного моря з кораблем Echo Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Під час спільного тренування український ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування, провели навчання з протиповітряної оборони, а також тренування по зв'язку у відповідності зі стандартами НАТО.

Також стало відомо, що до спільних тренувань залучався вертоліт морської авіаційної бригади. Зокрема, морський багатоцільовий вертоліт Мі-14 виконував завдання з висвітлення надводної обстановки в районі тренувань. Також разом з кораблями відпрацьовував дії в ході пошуково-рятувальної операції і подальшої евакуації потерпілого.

В Генштабі зазначили, що кожен візит кораблів НАТО в Одесу - це можливість для отримання додаткових знань і вдосконалення навичок взаємодії України з іноземними колегами.

Український ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування. Фото: facebook.com/GeneralStaff.uaУкраїнський ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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