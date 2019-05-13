Ракетний катер "Прилуки" ВМС України провів тренування в акваторії Чорного моря з кораблем Echo Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.\r\nПід час спільного тренування український ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування, провели навчання з протиповітряної оборони, а також тренування по зв'язку у відповідності зі стандартами НАТО.\r\nТакож стало відомо, що до спільних тренувань залучався вертоліт морської авіаційної бригади. Зокрема, морський багатоцільовий вертоліт Мі-14 виконував завдання з висвітлення надводної обстановки в районі тренувань. Також разом з кораблями відпрацьовував дії в ході пошуково-рятувальної операції і подальшої евакуації потерпілого.\r\nВ Генштабі зазначили, що кожен візит кораблів НАТО в Одесу - це можливість для отримання додаткових знань і вдосконалення навичок взаємодії України з іноземними колегами.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nУкраїнський ракетний катер і британський корабель виконали завдання з тактичного маневрування. Фото: facebook.com\/GeneralStaff.ua\r\nЯк повідомляли Українські Новини, кораблі і авіація Об'єднаних сил влаштували "бій" в Азовському морі.\r\nМіністр оборони Степан Полторак підвищив доплати військовим на передовій і військовослужбовцям Військово-морських сил Збройних сил, виконують бойові завдання в акваторії Азовського моря.\r\nРаніше Клімкін анонсував новий прохід суден через Керченську протоку.