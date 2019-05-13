У Євросоюзі не планують вводити нові санкції проти Росії за "роздачу паспортів"

Європейський Союз не планує вводити нові санкції проти РФ за рішення Російської Федерації роздавати російські паспорти жителям Донбасу. Про це розповіли журналістам міністри закордонних справ держав-членів ЄС, які зібралися в Брюсселі відзначити 10-ту річницю Східного партнерства, передає "Європейська правда".\r\nЗокрема, про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек - за його словами, ЄС знає про рішення РФ, але не планує посилювати тиск на Москву через нього.\r\n"Зараз ми більше стурбовані пошуком діалогу, а не тиском, як це робить сама Російська Федерація", - заявив він.\r\nПозицію європейців підтвердив також румунський міністр Теодор Мелешкану. Він запевнив журналістів, що нові санкції проти РФ не потрібні і українцям. "Це створить проблеми самій Україні", - заявив він, але не став уточнювати, в чому він бачить ці проблеми.\r\nНеобхідно зазначити, що позиція України – інша, Київ закликав ЄС до посилення тиску на РФ. Частина держав ЄС, які зазвичай відносять до числа друзів України в Євросоюзі, виступають за посилення санкцій.\r\nЗокрема, про це заявив литовський міністр Лінас Лінкявічюс. "Це (роздача паспортів) - глибоке порушення міжнародного права. Ми домовлялися, що подальше порушення міжнародного права повинно вести до посилення тиску, тому я вірю, що повинні бути нові санкції", - заявив він. "Ми повинні ввести персональні санкції проти росіян, причетних до цього рішення, а також прийняти рішення, що ЄС не визнає ці паспорти", - заявив естонський міністр Урмас Рейнсалу.\r\nУ той же час відомо, що для введення санкцій ЄС потрібен консенсус, якого поки немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Путін спростив отримання громадянства РФ для мешканців "ДНР" і "ЛНР".\r\nТим часом Україна звернулася до ООН через спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу.