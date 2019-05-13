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13 травня 2019, понеділок, 11:24 31
Судова влада 2019-05-13T13:00:03+03:00
Українські Новини
Приховав російські рублі: прокуратура відкрила нову справу на керівника Повітряних сил Астахова

Приховав російські рублі: прокуратура відкрила нову справу на керівника Повітряних сил Астахова

полковник Олександр Астахов. Фото: прес-служба командування Повітряних сил Збройних сил
полковник Олександр Астахов. Фото: прес-служба командування Повітряних сил Збройних сил

Прокуратура відкрила кримінальне провадження відносно першого заступника начальника штабу Повітряних сил Збройних сил Олександра Астахова, який також підозрюється у незаконному збуті секретної інформації, через приховування ним банківського рахунку з 2 млн рублів в Росії.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В рамках справи про незаконний збут секретної військової інформації суд відмовився заарештовувати виявлену у полковника Астахова ощадкнижку Ощадбанку РФ з 2 млн рублів на рахунку.

У зв'язку з цією ситуацією прокуратура відкрила справу на високопоставленого військового начальника за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Встановлено, що ощадкнижка на ім'я Астахова була відкрита 15 лютого 2014 року в Брянську (Росія).

В цей же день на ощадний рахунок було внесено 2 млн рублів, що еквівалентно 828 200 гривень.

Суд задовольнив клопотання прокурорів і на початку травня наклав арешт на ощадкнижку полковника як на знаряддя злочину.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно першого заступника начальника штабу командування Повітряних сил ЗСУ Олександра Астахова і вилучили у нього відкриту в лютому 2014 року ощадкнижку з 2 млн рублів і секретні військові документи.

Військовою контррозвідкою Служби безпеки України виявлено факт несанкціонованого розповсюдження військовослужбовцями Повітряних сил інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в їх комп'ютерах і на носіях такої інформації.

Так, полковник Астахов без дозволу керівника зазначеного вищого навчального закладу здійснив копіювання електронної версії цього секретного документу на незареєстрований носій інформації, після чого зберіг його на власному ноутбуці, який знаходиться за місцем його проживання та підключено до мережі Інтернет.

Крім цього, він несанкціоновано скопіював і зберіг у себе на комп'ютері секретну телеграму від командування Повітряних сил.

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