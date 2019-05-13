Махінації на ринку нерухомості: як не потрапити на шахраїв під час купівлі квартири

На вторинному ринку продажу нерухомості існує безліч видів махінацій і способів шахрайства, в той час як на первинному, який подорожчав останнім часом, - їх набагато менше. Під час першого продажу житла, головний критерій - це законність будівництва.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив ріелтор Родіон Сороковий.

"У новому будинку головні критерії - обрати надійного забудовника, подивитися, скільки будинків він уже здав, чи були здані вже будинки в цьому ЖК, і тоді можна спокійно і сміливо купувати", - повідомив ріелтор.

При цьому, за словами експерта, на вторинному ринку шахрайських схем набагато більше.

"На вторинному ринку багато схем у спадок: люди купили квартиру, а тут з'являється якийсь родич, який теж претендує на її частину. Тобто, повинен бути акт купівлі-продажу, потрібно, щоб нотаріус дав цей акт. Тоді можна вести справу і спілкуватися, навіть якщо з'являється родич", - розповів Сороковий.

При цьому, за словами експерта, угода відбувається офіційно, нотаріус все заповнює. І якщо операція пройшла, але з документами не все гаразд, то потім дуже складно щось довести через суд.

Крім того, Сороковий розповів про схему, коли людина намагається швидко продати квартиру, тому що нібито кудись їде і вимагає оформити все швидше. У цьому випадку, за словами ріелтора, також варто задуматися, чи все гаразд із квартирою.

"Бувають випадки, коли це реально так, але якщо людина попереджає про це заздалегідь, в такому випадку навіть бувають реальні знижки 20-30%. Але якщо людина говорить про це в той же день і квапить їхати до нотаріуса оформлювати - в такому випадку варто замислитися", - повідомив ріелтор.

Також існує схема з боку покупців, коли, щоб менше платити відсоток (податок), у контракт вписують меншу суму, а передають більшу. Наприклад, вписують суму 20 тис. доларів, а продають за 30 тисяч. Сплачують податок з 20 тисяч, а потім клієнт говорить, що хоче скасувати.

Сороковий розповів, як уникнути подібних ситуацій і зберегти себе від шахраїв.

"На вторинному ринку головне - побачити документ власності, витяг з Єдиного державного реєстру. Документ, що ця квартира належить тій людині, якій ви передаєте гроші. Якщо квартира передалася у спадок, треба перевірити у нотаріуса, які є родичі і найближчі і віддалені. Можна подзвонити їм і нотаріально завірити, що вони ні на що не претендують. Якщо квартиру продають шахраї, вони не звертаються до ріелтора, їм потрібен прямий клієнт", - розповів експерт.

Також можуть бути проблеми з рахунками оплати комуналки, які повинні бути закриті при купівлі. Їх також потрібно заздалегідь перевірити в ЖЕКу.

"Переважно на шахраїв потрапляють ті, хто на всьому економить", - підсумував ріелтор.

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