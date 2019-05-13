Експерт розповів, як зміняться ціни на житло в Києві до кінця року

Квартири на вторинному ринку київського житла ніяк не зміняться в ціні до кінця року, а ось первинний ринок подорожчає на 10%.\r\nПро це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив ріелтор Родіон Сороковий.\r\n"У середньому зараз ціни на вторинну нерухомість не змінюються. На найближчий 2019 рік вони також не буде ні падати, ні зростати. На первинну до кінця року ціни будуть злегка рости, бо дорожчає бензин, дорожчають матеріали, підвищуються зарплати для будівельників, відділів продажів", - пояснив Сороковий.\r\nЕксперт уточнив, що ціни піднімуться приблизно на 10%.\r\nТакож, за словами ріелтора, зараз квартира в однокімнатній панельці коштує в середньому 28 тис. доларів, двокімнатній - 35 тис. доларів, а в трикімнатній хрущовці - 25 тис. доларів.\r\nПри цьому, на даний момент, двокімнатна квартира в новому зданому будинку хорошого забудовника обійдеться від 55 тис. доларів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Львові, ціни на квартири вище, ніж у Києві: тенденції на ринку житла в Україні.\r\nТакож за квітень квартири на первинному ринку в Києві подорожчали на 1,9%.