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11 травня 2019, субота, 22:05 19
Політика 2019-05-11T22:13:31+03:00
Українські Новини
Хлопчик, якого утримували в посольстві Данії, з мамою поїхав додому

Хлопчик, якого утримували в посольстві Данії, з мамою поїхав додому

Українського дитину вкрали. Фото: rbc.ua
Українського дитину вкрали. Фото: rbc.ua

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що хлопчик, якого раніше утримували в посольстві Данії в Україні, залишив територію дипустанови і разом з мамою поїхав додому в Запоріжжя.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В складних життєвих ситуаціях важливо залишатися людьми. Тільки що Даніель разом з мамою вийшли з Посольства Данії і поїхали додому", - написав він. За його словами, мама і батько хлопчика уклали угоду і надалі будуть спільно виховувати свого сина.

Клімкін також подякував колегам, і особливо міністра закордонних справ Данії Андерса Самуельсена, а також усіх, хто допомагав у вирішенні цього питання з української сторони.

Як повідомляли Українські Новини, 2 травня у Запоріжжі громадянин Данії Ян Ког Могенсен забрав свого 2-річного сина Даніеля з квартири по вул. Комарова і відвіз у невідомому напрямку на автомобілі Daewoo Lanos з європейської реєстрацією.

Поліція оголосила дитину в розшук.

9 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що дитину незаконно утримують у посольстві Данії.

Він закликав допустити до неї медиків і мати.

Пізніше заступник міністра закордонних справ Єгор Божок заявив, що хлопчика, що утримується в посольстві Данії в Україні, оглянув лікар, з дитиною все добре.

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