Після перепалки Кернеса з В'ятровичем за Жукова харківський депутат просить Гройсмана звільнити главу Інституту нацпам'яті

Депутат Валерій Писаренко заявив, що звернеться до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням звільнити голову Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Про це Писаренко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо говорити про переслідування, то швидше за все переслідування буде відносно громадянина В'ятровича, хоча б для початку через умисні дії спрямовані на розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями (ст. 161 КК). Окремо треба вивчити використання виділених бюджетних коштів. Приступаємо до вивчення та підготовки відповідних заяв", - написав Писаренко.

Також Писаренко зазначив, що звернеться до Гройсмана з проханням звільнити В'ятровича.

"У понеділок звернуся до Прем'єр-Міністра виправити цю помилку і звільнити В'ятровича або взяти на себе політичну відповідальність за його подальшу роботу. І ще одне, мера Харкова Геннадія Кернеса в образу не дамо", - підсумував Писаренко.

Як повідомляли Українські Новини, В'ятрович назвав обіцянку Кернеса з повернення проспекту Жукова незаконним і пригрозив йому в'язницею.

Раніше мер Харкова пообіцяв перейменувати проспект Жукова назад.