Бізнесмен Ігор Коломойський вважає низьку ставку ренти на видобуток залізної руди.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Отже, "Укрнафта" продає з аукціону, аукціону всередині країни, за ціну, як на ринку. А рента (на нафту) 28%? А у Ахметова рента (на руду) 1 або 1,5%. Пам'ятаєте, в 2014 була і не хотіли піднімати ренту на залізну руду? Він платить 1 або 2 долара за тонну ренти, а "Укрнафта" платить 150 доларів... В результаті він заробляє на тонні аналогічного продукту в 8 разів більше, ніж я. Виникає питання, чому такий перекіс ренти?" - йдеться в ньому.

Коломойський додав, що оцінює маржу Ахметова з продажу залізної руди в 400%.

При цьому він зазначив, що не вбачає в цьому несправедливості.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді Верховна Рада збільшила ставку рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди з 8% до 8,8%.