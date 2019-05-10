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10 травня 2019, пʼятниця, 15:33 6
Економіка 2019-05-10T16:00:01+03:00
Українські Новини
Коломойський вважає низьку ставку ренти на видобуток залізної руди

Коломойський вважає низьку ставку ренти на видобуток залізної руди

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає низьку ставку ренти на видобуток залізної руди.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Отже, "Укрнафта" продає з аукціону, аукціону всередині країни, за ціну, як на ринку. А рента (на нафту) 28%? А у Ахметова рента (на руду) 1 або 1,5%. Пам'ятаєте, в 2014 була і не хотіли піднімати ренту на залізну руду? Він платить 1 або 2 долара за тонну ренти, а "Укрнафта" платить 150 доларів... В результаті він заробляє на тонні аналогічного продукту в 8 разів більше, ніж я. Виникає питання, чому такий перекіс ренти?" - йдеться в ньому.

Коломойський додав, що оцінює маржу Ахметова з продажу залізної руди в 400%.

При цьому він зазначив, що не вбачає в цьому несправедливості.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді Верховна Рада збільшила ставку рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди з 8% до 8,8%.

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