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10 травня 2019, пʼятниця, 09:39 75
Зовнішня політика 2019-05-10T11:00:02+03:00
Українські Новини
У Німеччині запропонували альтернативний план для припинення війни на Донбасі

У Німеччині запропонували альтернативний план для припинення війни на Донбасі

Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

За оцінкою заступника голови парламентської фракції ліберальної Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Александера Ламбсдорфа (Alexander Lambsdorff), Україна є "наріжним каменем, що гарантує стабільність європейської системи безпеки". Саме тому так важливо, вважає він, знайти рішення російсько-українського конфлікту, що загрожує всій цій системі.

З огляду на безвихідь, в який фактично зайшли всі спроби домогтися реалізації мінських угод, член зовнішньополітичного комітету бундестагу від фракції ВДП Рената Альт (Renata Alt) пропонує додаткові заходи, які, на її думку, могли б зрушити з мертвої точки процес врегулювання становища на сході України. Перш ніж виносити свої пропозиції у вигляді проекту резолюції на обговорення зовнішньополітичного комітету бундестагу, фракція лібералів влаштувала ввечері в середу, 8 травня, експертні слухання на цю тему, пише DW.

Слід зауважити, що в історії ФРН представники ВДП в складі різних урядових коаліцій найдовше займали пост міністра закордонних справ.

"Мінські угоди фактично мертві, - констатувала Рената Альт. - Для мене було важливо дати новий імпульс з тим, щоб процес знову почав рухатися". Проблема, з її точки зору, не тільки в неготовності Москви і Києва піти назустріч один одному, а й в структурних вадах самих мінських домовленостей.

Як приклади Альт називає відсутність в їх тексті термінів реалізації тих чи інших заходів, а також конкретизації наслідків у разі їх неприйняття. Не вказано також, які з домовленостей є пріоритетними. "У нинішньому стані все однаково важливо, - вказала вона, - і відведення озброєння, і вибори, і обмін військовополоненими". Саме це і завело, на думку Альт, ситуацію в глухий кут, ні Москва, ні Київ не готові зробити перший крок.

Для початку фракція ВДП пропонує доповнити мінський протокол термінами, розстановкою пріоритетів і наслідками за бездіяльність. Настільки ж важливим вважається встановлення контролю ООН над російсько-українським кордоном, висновок з Донбасу всіх цивільних і парамілітарних збройних груп. "Місія" блакитних касок", - заявила Альт, - має забезпечити дотримання режиму припинення вогню".

Наступний крок - заміна урядів самопроголошених республік "ДНР" і "ЛНР" перехідною громадянською міжнародною адміністрацією. В її завдання входили б підготовка і проведення вільних виборів на цих територіях. Виконання поліцейських функцій і завдань з охорони кордону могла б частково взяти на себе місія Євросоюзу.

"Необхідно оперативний підрозділ, який би разом з українською поліцією забезпечувало підтримання громадського порядку, - пояснила Альт. - Це дозволило б підвищити довіру жителів сходу України до державних правоохоронних органів". На європейську місію вона покладає навіть більше надій, ніж на "блакитні каски", оскільки в ЄС, на відміну від Ради Безпеки ООН, ні в кого немає права вето.

Аналітик берлінського фонду "Наука і політика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart) ставиться вкрай скептично до ідеї Альт тимчасово замінити уряду "ДНР" і "ЛНР" міжнародної адміністрацією.

"Думаю, лідери сепаратистів явно не захочуть йти зі своїх посад, - сказала вона, коментуючи пропозиції лібералів. - У цих людей немає адміністративного досвіду, деякі з них - у минулому дрібні кримінальники, а тепер вони знайшли для себе дуже комфортабельну нішу". Стюарт вважає, що для них збереження існуючого статус-кво в будь-якому випадку краще, ніж будь-які зміни або догляд в невідоме майбутнє.

Втім, додала експерт, вирішальна роль в цьому питанні належить Росії. "Сепаратисти не можуть обійтися без російської підтримки, - вважає Стюарт. - Так що не їм вирішувати, чи залишатися на своїх постах чи ні, все залежить від інтересів Росії". Зі свого боку вона пропонує українській владі подумати над таким варіантом прямих переговорів з лідерами сепаратистів, який би не означав визнання Києвом їх легітимності.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський вважає, що в України є шанс для припинення вогню і повернення Донбасу.

Тим часом експерт команди Володимира Зеленського Іван Апаршин не рекомендує закінчувати війну на Донбасі військовим шляхом, а також виступає проти відновлення Україною володіння ядерною зброєю.

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