У Москві загинув головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Сергій Доренко

Головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Сергій Доренко загинув внаслідок падіння з мотоцикла в центрі Москви.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.

Сергій Доренко помер у віці 59 років, не приходячи в свідомість.

Повідомляється, що відомий журналіст їхав на мотоциклі марки Тріумф в Москві, але раптово впав. Він рухався на мотоциклі з боку Курського вокзалу до Таганської площі. Імовірно, відчув себе погано (швидше за все серце), пережив клінічну смерть і мотоцикл завалився на бік.Далі він пролетів навскоси до відбійника зустрічної смуги. Прибулі лікарі нічого зробити не змогли.

На місці падіння Сергія Доренка працює поліція.

Незважаючи на те, що свою популярність він здобув завдяки телебаченню, Доренко неодноразово стверджував, що не дивиться телевізор. До останніх днів життя вів авторську програму на YouTube.

На телебаченні з 1 квітня 1985 року. З 1990 року в Головній редакції інформації Центрального телебачення Держтелерадіо СРСР. У квітні 1990 року заявив про себе серією репортажів із Литви, яка зазнала радянської економічної блокади. Всі репортажі були показані у програмі "Время".

Доренко підтримував російську анексію Криму і конфлікт на Донбасі, часто не соромлячись для цього слів, пише "ВВС-Україна".

"Зрозуміло, що Луганськ - це наша земля, - говорив він в інтерв'ю російським ЗМІ навесні 2014 року, - І з якого дива йому ставати натівської територією?....Ми докотилися до того, що землю мого діда забере НАТО. Ні, хлопці, ось цього не буде точно. Ми били і будемо бити тут завжди. Нехай ви амбали і чемпіони світу з боротьби, але це наша земля, ми вас ножичками поріжемо тут по-любому. Вам тут нема чого робити…І американці, які входять до Луганська, Донецька і Харкова повинні розуміти, що це моя земля. І я стільки скільки захочу, стільки кочергою буду ворушити у них в дупі".

Трохи пізніше пан Доренко говорив, що завдяки Криму росіяни відчули себе єдиними, і що він об'єднав їх навколо російської ідеї. "Крим дав зрозуміти, що об нас не можна витирати ноги. За це також дякуємо сходу України", - говорив росіянин.

Проте, в усьому іншому Крим приніс купу проблем, визнавав журналіст.

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"Ми повинні перебодати, задовбати Сполучені штати, щоб вони віддали нам нарешті контроль над всією Україною. Як це велося зі століть, як це і має бути. Увага, не над Кримом. Крим - це взагалі Росія. Не над сходом України. Над всією Україною. Штати мають зламатися і віддати нам Україну".