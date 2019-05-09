Вакарчук вже сформував передвиборчий штаб і розмістився по сусідству з Гройсманом, - ЗМІ

Лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який зібрався брати участь у виборах до Верховної Ради, вже сформував передвиборний штаб, який очолює екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко.

Передвиборний штаб Вакарчука розмістився по сусідству зі штабом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у бізнес-центрі Horizon, - там давно розташований офіс рок-музиканта, пише "Новое время".

Ні Клименко, ні прес-служба Вакарчука не захотіли надати коментарі для НВ.

Але сам Вакарчук в листуванні з НВ в Twitter підкреслив, що ні за яких обставин не очолить виборчий список БПП-Солідарності. Мовляв, це чутки, які безпідставно тиражують блогери з соціальних мереж.

Вакарчук, за свідченнями одразу декількох джерел, веде переговори з декількома так званими лідерами думок відомими медіаперсонами, щоб ті увійшли в його формовану політсилу.

Київський міжнародний інститут соціології невисоко оцінює підтримку умовної "партії Вакарчука" - лише на рівні 1,5%.

Цей рейтинг може зрости за рахунок частини електорату президента Петра Порошенка і лідера Громадянської позиції Анатолія Гриценка, вважає директор Інституту досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Нинішній рейтинг БПП - 13,9%, а Громадянської позиції Гриценка - 5,1%.

Але поживитися виборцями обох партій Вакарчуку буде досить складно - він розчарував частину своїх прихильників відмовою від участі в президентській гонці.

На входження у парламентський список Вакарчука сподівається невеликий політпроект Дій з нами. Його організували депутати-єврооптимісти Мустафа Найєм, Наталія Кацер-Бучковська та Світлана Заліщук, а також один з творців Національної поліції - Сергій Блажевич. На сайті проекту запущена програма краудфандингу для фінансування промокампанії.

Один з учасників групи Дій з нами зізнався: "Ми не налаштовані йти на парламентські вибори самостійно, тому що не пройдемо". Тактика цієї групи проста: дочекатися, коли Вакарчук публічно оголосить про похід на вибори, і отримати місця в його списку.

Чергові парламентські вибори мають відбутися 27 жовтня.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що був готовий підтримати Вакарчука на виборах Президента.

Тим часом Вакарчук вирішив влаштувати "демократичний" концерт "Океан Ельзи" у День Києва на галявині ВДНГ.