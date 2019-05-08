ДБР затримало начальника відділу ГУ ГФС в Рівненській області при отриманні $500 хабара від власника кальян-бару

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) 8 травня затримали заступника начальника управління - начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби в Рівненській області при отриманні 500 доларів хабара від власника кальян-бару. Про це йдеться в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.\r\n"На Рівненщині податківця затримали при отриманні 500 доларів США від кальян-бару за можливість працювати без ліцензії", - йдеться в повідомленні.\r\nЗа попередніми даними, податківець вимагала та отримала 500 доларів США від приватного підприємця.\r\nЗа ці кошти вона обіцяла забезпечити відсутність перевірок його магазину і кальян-бару і можливість працювати без ліцензії.\r\nЧиновницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу відразу після отримання коштів.\r\nСлідчі ДБР готують затриманої повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).\r\nУ разі доведення провини податківцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.\r\nЗа даними джерела Українських Новин в правоохоронних органах, затримано Руслана Мичка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР затримало 3 митників за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1,6 тис. доларів у Житомирській області.