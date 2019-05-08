підписатися на розсилку
26.25 26.65
29.2 29.9
˟
08 травня 2019, середа, 16:32 37
Шоу-бізнес 2019-05-08T18:15:02+03:00
Українські Новини
Макс Барських потрапив у серйозне ДТП у Лос-Анджелесі: машина розтрощена і задимилася

Макс Барських потрапив у серйозне ДТП у Лос-Анджелесі: машина розтрощена і задимилася

Розбита машина Макса Барських. Фото: max_barskih/Instagram
Розбита машина Макса Барських. Фото: max_barskih/Instagram

Український виконавець Макс Барських потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Лос-Анджелесі (США).

Відповідне фото розбитої машини і свій коментар до пригоди співак виклав в Instagram-акаунті.

"Забуваю цінувати кожен момент свого життя. Сьогодні, перебуваючи на межі, я зрозумів, як це важливо. Будьте уважні, і цінуєте все, що маєте, і всіх, хто навколо. Обов'язково пристібайтеся - це врятує ваше життя!", - написав Барських.

Артист додав, що з ним все добре.

"Зі мною все добре, не переживайте! Я зрозумів, чому це сталося, і засвоїв урок", - повідомив співак.

Як повідомляють "Подробиці", співак не постраждав завдяки тому, що був пристебнутий і їхав на помірній швидкості. Після зіткнення музикант відбувся дрібними синцями та подряпинами. Також відомо, що машина артиста задимилася і Барських не відразу вдалося покинути салон авто.

Наразі життю співака нічого не загрожує.

Макс Барських живе в Лос-Анджелесі, де останні півроку займається записом нового альбому.

Як повідомляли Українські Новини, Макс Барських продав квартиру в Києві заради життя у США.

Також на російській премії Макс Барських несподівано поцілував співачку LOBODA.

Крім того, Бред Пітт став винуватцем потрійного ДТП у Лос-Анджелесі.

Більше новин про: ДТП Лос-Анджелес Макс Барських

Архів
Новини
Зображення ветерана Червоної армії з фото з Зеленським раніше без дозволу використав В'ятрович 18:33
Інавгурацію Зеленського пропонують провести два рази: в Раді і на НСК "Олімпійський" 18:32
Україна офіційно просить міжнародне співтовариство посилити санкції проти Росії 18:01
Депутат Урбанський стверджує, що не був п'яний, коли отримав вогнепальне поранення під Одесою 17:51
Пожежа в Кнукім. Фото: Держнс
В Університеті культури і мистецтв сталася пожежа 17:34
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Ветерани Другої світової війни в США сприяли формуванню спорту, що розвивається в Україні 07:08
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю 19:53
Стало відомо, хто буде садити Порошенка, - Крюкова 09:05
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Дейнерис зі стаканчиком зі Starbucks у 4 епізоді 8 сезону
HBO пояснив стакан зі Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом 23:59
Гривня зміцнилася майже на 10 копійок 10:47
Судді обрали голову Антикорупційного суду 15:53
Байкерів "Нічні вовки" не пустять в Україну 10:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok