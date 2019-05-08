Невідомий повідомив про мінування 5 готелів та 2 торгових центрів у Львові

Невідомий у середу повідомив про замінування 5 готелів та 2 торгових центрів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nВідповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту близько 15:00.\r\nГотелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Яна Матейка, Князя Святослава і на пр. Чорновола.\r\nТоргові центри знаходяться на вул. Городоцькій і Стрийської.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий у понеділок повідомив про замінування 8 готелів у Львові.