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08 травня 2019, середа, 16:20 13
Події 2019-05-08T18:15:02+03:00
Українські Новини
Невідомий повідомив про мінування 5 готелів та 2 торгових центрів у Львові

Невідомий повідомив про мінування 5 готелів та 2 торгових центрів у Львові

Невідомий у середу повідомив про замінування 5 готелів та 2 торгових центрів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту близько 15:00.

Готелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Яна Матейка, Князя Святослава і на пр. Чорновола.

Торгові центри знаходяться на вул. Городоцькій і Стрийської.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий у понеділок повідомив про замінування 8 готелів у Львові.

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