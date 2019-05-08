Коломойський розповів, які депутати хочуть вступити в партію "Слуга народу"

Бізнесмен Ігор Коломойський розповів про членство в партії "Слуга народу" депутатів Верховної Ради.\r\nПро це він заявив в інтерв'ю програмі "Бігус.Інфо", передають Українські Новини.\r\n"З "Відродження" мінімум половина складу зателефонувала", - сказав бізнесмен.\r\nЗа словами Коломойського, зокрема з депутатської групи "Відродження" дзвонив Олександр Яценко.\r\n"З БПП ніхто не дзвонив, "Тимошенко" - ніхто не дзвонив. З сторонніх - нікого. З "Укропу" навіть ніхто не дзвонив. (Позафракційний депутат Олександр) Шевченко запитував, яка буде система виборів", - заявив бізнесмен.\r\nТакож Коломойський відповів, що лідер партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко не дзвонила йому.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Коломойский заявляв раніше, що "Майдан – це погано".\r\nДо цього Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом".\r\nТакож Коломойський заявив, що Україна може вимагати перезавантаження як в 1917 році.