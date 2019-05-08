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08 травня 2019, середа, 14:52 21
Політика 2019-05-08T16:15:04+03:00
Українські Новини
Коломойський розповів, які депутати хочуть вступити в партію "Слуга народу"

Коломойський розповів, які депутати хочуть вступити в партію "Слуга народу"

Коломойський. Скріншот: YouTube/KishkiNa
Коломойський. Скріншот: YouTube/KishkiNa

Бізнесмен Ігор Коломойський розповів про членство в партії "Слуга народу" депутатів Верховної Ради.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Бігус.Інфо", передають Українські Новини.

"З "Відродження" мінімум половина складу зателефонувала", - сказав бізнесмен.

За словами Коломойського, зокрема з депутатської групи "Відродження" дзвонив Олександр Яценко.

"З БПП ніхто не дзвонив, "Тимошенко" - ніхто не дзвонив. З сторонніх - нікого. З "Укропу" навіть ніхто не дзвонив. (Позафракційний депутат Олександр) Шевченко запитував, яка буде система виборів", - заявив бізнесмен.

Також Коломойський відповів, що лідер партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко не дзвонила йому.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойский заявляв раніше, що "Майдан – це погано".

До цього Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом".

Також Коломойський заявив, що Україна може вимагати перезавантаження як в 1917 році.

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