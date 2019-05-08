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08 травня 2019, середа, 14:21 18
Азія 2019-05-08T15:45:02+03:00
Українські Новини
У "Шереметьєво" скасували рейс Sukhoi Superjet в Ригу через запаху гару в салоні

У "Шереметьєво" скасували рейс Sukhoi Superjet в Ригу через запаху гару в салоні

Виліт літака Sukhoi Superjet 100 з Шереметьєво в Ригу увечері 7 травня скасували через запаху гару. Про це повідомляє "Дождь".

Літак, судячи з онлайн-табло Шереметьєво, повинен був вилетіти о 22:55, у підсумку він вилетів о 01:09. Це рейс авіакомпаній "Аерофлот" і airBaltic. Хтось із пасажирів відчув запах гару, інші запанікували, тому їх евакуювали. Несправностей при огляді літака не виявили. При цьому співрозмовник "Москви 24" говорить, що самі пасажири нічого підозрілого не помітили. За його словами, до лайнера підігнали пожежні машини.

Як повідомляли Українські Новини, лайнер "Аерофлоту", що здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво", прямував з Москви до Мурманська. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб").

В Росії назвали основні версії аварії літака в "Шереметьєво".

ЗМІ писали, що в пожежі літака в московському Шереметьєво загинув громадянин США.

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