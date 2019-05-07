підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
07 травня 2019, вівторок, 18:54 181
Політика 2019-05-07T21:08:02+03:00
Українські Новини
Ірпінь: старшокласників виганяють з рідної школи у віртуальний ліцей

Ірпінь: старшокласників виганяють з рідної школи у віртуальний ліцей

В. о. мера Анастасія Попсуй починає виганяти старшокласників з переповнених шкіл Ірпеня?
В. о. мера Анастасія Попсуй починає виганяти старшокласників з переповнених шкіл Ірпеня?

В одній зі шкіл Ірпеня під Києвом влада офіційно вирішили відмовитися від набору і навчання 10-11 класів, оскільки у навчальному закладі для старшокласників не вистачає місць. Доучуватися школярам пропонується у поки неіснуючому Ірпінському академічному ліцеї. Про це повідомили активісти у співтоваристві "Ірпінь Daily".

"Увага! В. о. мера Анастасія Попсуй і ко запускають головне "покращення" освіти Ірпеня - з вересня у ЗОШ №17 розганяють 10-11 класи. Тому що місця для випускників у добудованій минулого року школі немає - всі класи переповнені", - написала місцева мешканка Михайлина Скорик.

За її словами, ті старшокласники, які хочуть продовжити навчання в старших класах Ірпеня, будуть змушені примусово перейти в неіснуючий поки ліцей" або шукати місця за межами "дружнього до школярів краю-раю". "Оскільки всі інші 5 комунальних шкіл Ірпеня попереджені - не брати вигнанців-старшокласників з 17-го", - додала вона.

"Ми вітаємо таке чудове рішення влади забудовників, а також батьків і весь педколектив ЗОШ №17. Крім Попсуй за геніальне рішення можна подякувати Володимира Карплюка, який підписував дозволи на 500 нових висотних будинків з 0 нових шкіл", - додала активістка.

За даними ЗМІ, Ірпінський академічний ліцей Національного університету біоресурсів повинен розміститися в одному з корпусів Ірпінського економічного коледжу. Приміщення коледжу давно не використовуються, корпус повинен бути переведений на баланс Ірпінської міської ради. У приміщеннях планували провести реконструкцію тільки системи теплопостачання та каналізації, а також косметичні ремонти в холах і класах.

Більше новин про: Школа Володимир Карплюк Ірпінь Анастасія Попсуй старшокласники

Архів
Новини
Дизпаливо почало дешевшати 21:33
Порошенко призначив членом НКРЗІ Артеменка 21:25
Новий вид тиранозавра. Фото: Virginia Tech
Вчені знайшли міні-копії тиранозаврів 21:09
Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Аллерова і відразу призначив йому заміну 21:08
Відра з кокаїном. Фото: ДФС
Колумбійський кокаїн перевозили у відрах з фарбою в порту Одеси 20:39
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю 19:53
НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук 13:31
більше новин
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Генпрокуратура хоче силою привести Порошенка на допит 10:52
У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик 16:58
Відео дня: Під час промови Порошенка в Авдіївці військова поруч із ним втратила свідомість 16:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok