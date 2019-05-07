Військовий загинув під низкою ворожих обстрілів на Донбасі, ще двоє поранені

Після того, як Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції, б

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог 13 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - сказано в ньому.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі з мінометів калібру 120 мм поблизу міста Авдіївка; з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу села Водяне; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове; з ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Новоселівка Друга; зі стрілецької зброї - біля села Богданівка.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції бойовики обстріляли 7 разів: 4 рази з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів - поблизу села Новозванівка; з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів - поблизу міста Попасна; зі снайперської зброї - біля населеного пункту Південне; зі стрілецької зброї - в межах ділянки розведення сторін поблизу населеного пункту Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики поранили українського воїна на Донбасі і понесли великі втрати у відповідь.

Тим часом Порошенко призначив командувачем ООС Сирського замість Наєва.