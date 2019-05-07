Військовий загинув під низкою ворожих обстрілів на Донбасі, ще двоє поранені

Після того, як Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції, бойовики 13 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 1 український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"З початку доби ворог 13 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - сказано в ньому.\r\nЗазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі з мінометів калібру 120 мм поблизу міста Авдіївка; з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу села Водяне; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове; з ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Новоселівка Друга; зі стрілецької зброї - біля села Богданівка.\r\nТакож у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції бойовики обстріляли 7 разів: 4 рази з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів - поблизу села Новозванівка; з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів - поблизу міста Попасна; зі снайперської зброї - біля населеного пункту Південне; зі стрілецької зброї - в межах ділянки розведення сторін поблизу населеного пункту Станиця Луганська.\r\nВнаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. Втрати противника уточнюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики поранили українського воїна на Донбасі і понесли великі втрати у відповідь.\r\nТим часом Порошенко призначив командувачем ООС Сирського замість Наєва.