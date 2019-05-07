Чоловік загинув від вибуху гранати під Дніпром, патрульний і ще двоє людей поранені

Людина загинула через вибух гранати в Марганці Дніпропетровської області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Дніпропетровської області, передають Українські Новини.

"Поліція встановлює обставини вибуху гранати в Марганці, в результаті якого загинула людина", - сказано в ньому.

Повідомляється, що в результаті вибуху поранено 3 людини, серед яких співробітник групи реагування патрульної поліції.

Місце вибуху гранати.

Згідно з повідомленням, подія сталася 7 травня близько 15:54 на вулиці Лермонтова в місті Марганець.

На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні 2 людини загинули в результаті вибуху гранати в житловій квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Позняки в Києві.

Раніше під Миколаєвом від вибуху в своєму будинку загинув військовий.

Також чоловік підірвав себе гранатою в Києві, погрожуючи співмешканці.