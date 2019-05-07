Голову Антикорупційного суду не змогли обрати з другого разу

Збори суддів Вищого антикорупційного суду не змогли обрати голову суду з першої спроби.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nПід час голосування жоден з 3 кандидатів не набрав мінімально необхідних 20 голосів суддів.\r\nХарківська суддя Олена Танасевич набрала 15 голосів з 38, львівський суддя Олег Павлишин - 14, а адвокат Маркіян Галабала - 9.\r\nУ зв'язку з цією ситуацією вирішено провести повторне голосування, залишивши в бюлетені прізвища Танасевич та Павлишина.\r\n(Новина доповнена)\r\nБлизько 13:50 рахункова комісія оголосила результати повторного голосування.\r\nЖоден з 2 кандидатів не набрав необхідний мінімум - 20 голосів з 38 суддів.\r\nКандидат Олег Павлишин набрав 15 голосів, а Олена Танасевич - 16.\r\nЩе в 7 бюлетенях не було зазначено жодного з кандидатів.\r\nТаким чином, голосування провалилося.\r\nУ зв'язку з цим збори суддів вирішили почати голосування заново з новим висуненням кандидатур.\r\nЗбори суддів оголосили перерву на обід до 15:00.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 11 квітня Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду. 13 адвокатів, 4 наукових працівників і 22 судді перемогли в конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду.\r\nРаніше Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) ветувала кандидатури 39 з 113 претендентів у судді Вищого антикорупційного суду.\r\nУкраїна зобов'язалася призначити щонайменше 35 суддів в Антикорупційний суд до травня.\r\nВищий антикорупційний суд став юрособою 22 лютого.\r\nТим часом Президент Петро Порошенко виступає за перезавантаження антикорупційних органів, крім Вищого антикорупційного суду.\r\n21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.