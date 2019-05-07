В Україні скасували обмеження висоти торговельних залів у ТРЦ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства скасувало обмеження висоти торгових залів в торгово-розважальних центрах.\r\nПро це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.\r\nУ чинних будівельних нормах прописано обмеження максимально можливої висоти торгових залів в ТРЦ.\r\nТак, для торгових залів з площею понад 400 кв. м у висоту можна підвищувати при відповідному обгрунтуванні максимум до 3,6 м, для залів торгівлі понад 1 000 кв. м - до 4,8 м.\r\nВідповідно до внесених змін в Державні будівельні норми "Підприємства торгівлі", допускається збільшувати висоту поверхів з торговими залами при наявності відповідного обґрунтування.\r\nПри цьому мінімальна висота від підлоги до стелі повинна складати не менше 3 м, а для двосвітними торгових залів - не менше 5,8 м при наявності антресолей.\r\nЗміни до ДБН "Підприємства торгівлі" наберуть чинності 1 серпня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше були змінені вимоги щодо доступності маломобільних груп населення в житлові і громадські будівлі.\r\nЗ державних будівельних норм можуть прибрати вимогу проектувати квартири з покімнатним плануванням.