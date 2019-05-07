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07 травня 2019, вівторок, 09:46 10
Фінанси 2019-05-07T10:30:02+03:00
Українські Новини
За 4 місяці доходи місцевих бюджетів зросли на 21,6%

За 4 місяці доходи місцевих бюджетів зросли на 21,6%

Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко констатує, що в січні-квітні порівняно з аналогічним періодом 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 21,6%, або на 15 млрд гривень до 84,1 млрд гривень.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

При цьому надходження від податку на доходи фізичних осіб склали 49,4 млрд гривень, що на 23,9% більше порівняно з січнем-квітнем минулого року.

Надходження від єдиного податку зросли на 23,4% до 11,7 млрд гривень, від плати за землю - на 23,6% до 10,2 млрд гривень від податку на нерухоме майно - на 32,8% до 1,7 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2019 року порівняно з січнем 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли на 21,5%.

В поточному році в Україні з'явиться Всеукраїнський громадський бюджет.

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