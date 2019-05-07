Чотири популярних піратських онлайн-кінотеатри закрили в Україні

Департамент кіберполіції припинив діяльність чотирьох піратських інтернет-ресурсів.

Про це повідомляє прес-служба департаменту.

Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, припинили діяльність чотирьох піратських інтернет-ресурсів: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top, kino-hd.top.

Щодня ці сайти налічували більше 100 тисяч переглядів, а сайт "kinogo.co.ua" є одним із найвідоміших піратських ресурсів у пошукових системах мережі інтернет.

Працівники кіберполіції встановили: до адміністрування та просування цих піратських ресурсів були причетні двоє братів 38-ми та 32-років. Обидва – мешканці Дніпропетровщини.

Для охоплення більш широкої аудиторії, вони поширювали інформацію про діяльність своїх ресурсів у соціальних мережах, створюючи відповідні публічні групи.

За приблизними оцінками, зловмисники щомісячно заробляли декілька тисяч доларів на рекламі, розміщеній на цих сайтах.

Поліцейські провели обшуки за місцем адміністрування піратських ресурсів, а також за адресами проживання зловмисників. Крім того, обшук проведено на робочому місці одного із фігурантів справи - у службовому приміщенні одного із регіональних управлінь Державної фіскальної служби України.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили техніку, за допомогою якої здійснювалась діяльність піратських веб-ресурсів. Її направлено на експертизу.

Триває досудове розслідування у межах розпочатого кримінального провадження за ч.3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Спільникам загрожує штраф або позбавлення волі до шести років.

Фото: Киберполиция

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