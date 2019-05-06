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06 травня 2019, понеділок, 18:33 14
Економіка 2019-05-06T19:30:02+03:00
Українські Новини
В нафтопровід "Дружба" надійшла якісна нафта, - "Укртранснафта"

В нафтопровід "Дружба" надійшла якісна нафта, - "Укртранснафта"

Державна нафтотранспортна компанія "Укртранснафта" заявляє про надходження якісної нафти в нафтопровід "Дружба" для транспортування в країни Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"О 14:17 (за київським часом) з лінійно-виробничої диспетчерської станції "Мозир" почала надходити нафта з якісними показниками, які відповідають нормі, в систему нафтопроводів "Дружба" в напрямку України", - йдеться в ньому.

Наголошується, що в подальшому ця нафта буде транспортуватися в Європейський Союз.

Як повідомляли Українські Новини, Нафтотранспортна компанія "Укртранснафта" заявила про завершення зустрічі операторів магістрального нафтопроводу "Дружба", транзит нафти можуть відновити в травні.

"Укртранснафта" 25 квітня о 21:43 вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир - Броди".

Раніше Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива в Україну і Польщу.

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