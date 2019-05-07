Стало відомо, хто буде садити Порошенка, - Крюкова

В Україні створюється неформальна група фахівців, яка займеться притягненням до суду Петра Порошенка і людей з його оточення. Вона формується з числа відомих політичних емігрантів і бізнесменів, чий бізнес був зруйнований або віджатий за час каденції екс-Президента України.

Про те що в Україні і за кордоном створена група людей, які поставили перед собою мету посадити Порошенка і його поплічників, в ефірі телеканалу Newsone

заявила заступник головного редактора видання "Страна" Світлана Крюкова.

"Є неформальна група людей, яка займатиметься планомірним і системним переслідуванням поки ще чинної еліти при владі. Наскільки я знаю, вони вже почали залучати великі приватні детективні підприємства, які займаються розслідуванням офшорів, нерухомості і рахунків Президента і його найближчого оточення за кордоном", - сказала Крюкова.

Відповідно до інсайдерської інформації, між членами групи чітко розподілені напрямки роботи у відповідності з їхнім професійним досвідом роботи в Україні. Наразі відомо про те, що роботу з судами очолив екс-заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов, прокуратуру буде "відпрацьовувати" колишній зам генпрокурора Давид Саквалерідзе, розслідуванням злочинів у податковій і митній сфері займеться екс-керівник Головного управління ДФСУ в АРК Крим, лідер Політичної партії місцевого самоврядування Олександр Кондрашов. Фінансове та ресурсне забезпечення роботи групи взяли на себе брати Григорій та Ігор Суркіси і народний депутат Олександр Онищенко.

Відомо також про те, що найближчим часом до діяльності групи приєднаються екс-лідер партії "УКРОП" Геннадій Корбан, колишній нардеп Андрій Артеменко, екс-губернатор Одеської області Михеіл Саакашвілі, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький і багато інших.

Всіх цих людей об'єднує намір повернутися в Україну після інавгурації Володимира Зеленського і допомогти новому Президенту виконати свої передвиборні обіцянки посадити за ґрати Порошенка і його оточення.

"Ми плануємо зайнятися тим, щоб всі злочини попереднього режиму не залишилися безкарними. Навіть якщо цим відмовиться займатися нова влада. Ми вибудуємо роботу так, що у них не буде вибору. Порошенко, Парубій, Пашинський, Гройсман, вищі чини Генеральної прокуратури, лідери БПП , НФ, їх функціонери, в залежності від попадання під руку - кожен з них зробив сотні злочинів, а Порошенко і кілька сотень", - заявив Андрій Портнов.

"Де б я зараз був, якби не став захищатися? Якби не вийшов в публічну площину? Якби не боровся? Я радий, що прийняв саме таке рішення. І що за три роки ніхто не зміг мене переламати, переконати і зіштовхнути з наміченого шляху. Я приїду, щоб довести розпочате до кінця", - сказав Олександр Онищенко.

Найближчим часом в Україну планує повернутися і Олександр Кондрашов. Про це повідомили в Політичній партії місцевого самоуправління (ПАРМС). Прес-служба заявила,

що їй не відомо про входження Кондрашова в будь-які групи, акцентувавши увагу на тому, що з квітня 2017 року, на увазі політичних репресій адміністрації Порошенка, партія була змушена вивести свою роботу з публічної площини.

"ПАРМС доклала максимум зусиль для ураження на Президентських виборах режиму Петра Порошенка. Наш лідер Олександр Кондрашов був змушений тимчасово залишити країну в силу політично мотивованих переслідувань. Найближчим часом Кондрашов повернеться на батьківщину. Після інавгурації нового Президента відбудеться з'їзд нашої політичної сили, в ході якого буде вироблена стратегія відновлення публічної діяльності, позначені плани щодо участі в майбутніх парламентських і місцевих виборах ", - заявили в прес-службі політсили.

На думку директора Центру громадського та інформаційного співробітництва "Європа" Едуарда Попова, за 5 років Порошенко зламав багато доль, зробив банкрутами чимало впливових людей, і тепер настав час нести відповідальність.

"Інформація про злочинні схеми, в яких замішаний Порошенко - секрет полішинеля. Розкрити їх - справа часу. У перші місяці або навіть рік президентського правління Зеленському об'єктивно нічого буде пред'явити суспільству. Тому новий Президент України зацікавлений в подібних "громадських ініціативах", - резюмував експерт .