Директор теруправління ДБР живе на одну зарплату, а його дружина безкоштовно користується LEXUS

Директор територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Краматорську Донецької області Артем Матвєєв задекларував 124 571 гривень доходів, отриманих у 2018 році, його дружина - 616 945 гривень доходів і безкоштовне користування автомобілем LEXUS RX350.\r\nПро це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.\r\nЗ його доходів 108 283 гривень - зарплата, 13 980 гривень - дохід від підприємницької діяльності, 2 308 гривень - кешбек і відсотки за користування картковим рахунком в Універсал Банку.\r\nВсі доходи його дружини Юлії Матвєєвої - зарплата в територіальному управлінні Державної судової адміністрації в Донецькій області.\r\nМатвєєв володіє автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 2010 року випуску, його дружина з грудня 2018 року безкоштовно користується автомобілем LEXUS RX350 2012 випуску.\r\nУ власності директора квартира 75,5 кв. м у Маріуполі Донецької області, де проживають його дружина і дочка, а також він зареєстрований у квартирі 82,42 кв. м в Маріуполі, що належить громадянам Івану і Вікторії Матвєєвим, й орендує квартиру 52,2 кв. м у Краматорську.\r\nЙого дружина зареєстрована у квартирі 58,6 кв. м в Маріуполі, що належить громадянці Ользі Алите.\r\nНа рахунку в Приватбанку у Матвєєва 7 980 гривень і в Універсал Банку 299 гривень, у дружини в Приватбанку 48 965 гривень.\r\nТакож готівкою у директора теруправління 12,5 тис. доларів, у дружини - 10 тис. доларів.\r\nМатвєєв є членом професійноїй організації "Національна асоціація адвокатів України".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, секретар Криворізької міськради Маляренко задекларував 1,3 млн гривень доходів за 2018 рік.