Директор теруправління ДБР живе на одну зарплату, а його дружина безкоштовно користується LEXUS

Директор територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Краматорську Донецької області Артем Матвєєв задекларував 124 571 гривень доходів, отриманих у 2018 році, його дружина - 616 945 гривень доходів і безкоштовне користування автомобілем LEXUS RX350.

Про це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З його доходів 108 283 гривень - зарплата, 13 980 гривень - дохід від підприємницької діяльності, 2 308 гривень - кешбек і відсотки за користування картковим рахунком в Універсал Банку.

Всі доходи його дружини Юлії Матвєєвої - зарплата в територіальному управлінні Державної судової адміністрації в Донецькій області.

Матвєєв володіє автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 2010 року випуску, його дружина з грудня 2018 року безкоштовно користується автомобілем LEXUS RX350 2012 випуску.

У власності директора квартира 75,5 кв. м у Маріуполі Донецької області, де проживають його дружина і дочка, а також він зареєстрований у квартирі 82,42 кв. м в Маріуполі, що належить громадянам Івану і Вікторії Матвєєвим, й орендує квартиру 52,2 кв. м у Краматорську.

Його дружина зареєстрована у квартирі 58,6 кв. м в Маріуполі, що належить громадянці Ользі Алите.

На рахунку в Приватбанку у Матвєєва 7 980 гривень і в Універсал Банку 299 гривень, у дружини в Приватбанку 48 965 гривень.

Також готівкою у директора теруправління 12,5 тис. доларів, у дружини - 10 тис. доларів.

Матвєєв є членом професійноїй організації "Національна асоціація адвокатів України".

Як повідомляли Українські Новини, секретар Криворізької міськради Маляренко задекларував 1,3 млн гривень доходів за 2018 рік.