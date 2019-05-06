підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
06 травня 2019, понеділок, 05:55 93
Життя 2019-05-06T10:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні майже всі регіони України накриють дощі і похолодання

Сьогодні майже всі регіони України накриють дощі і похолодання

Дощ. Фото: reading
Дощ. Фото: reading

Сьогодні, 6 травня, майже по всій території України пройдуть дощі та похолодає.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці синоптика Наталки Діденко в соціальній мережі Facebook.

"6 травня, волога нестійка погода охопить більшість наших областей. Східна частина втримаєтся від опадів, там буде ще сонячно і дуже тепло, +20..+25 градусів. На решті території України повітря охолоне до +13..+19 градусів. На Заході очікується найнижча температура повітря, +7..+12 градусів, у Карпатах +1..+6 градусів, на високогір‘ї можливий мокрий сніг", - йдеться в ньому.

Також Діденко зазначила, що у Києві тиждень розпочнеться дощами та похолоданням до +14..+16 градусів, буде спостерігатися поривчастий вітер.

Потепління очікується орієнтовно з 10 травня.

"Хто реагує на зміну погоди, контрасти атмосферного тиску та температури повітря - настають 'ваші' дні. Підготуйтеся, хоча б морально) Усім - знайти альтернативні джерела тепла, наприклад, кота", - порадила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, травень порадує спостерігачів травневих зоряним дощем η-Аквариди.

Тим часом синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень.

Більше новин про: Негода Прогноз погоди дощ погода в Україні погода в Києві потепління в Україні погода в Карпатах Похолодання Вітер

Архів
Новини
У Києві чоловік на Mercedes з військовими номерами стріляв у людей: поранено журналіста 09:16
Ізраїль уклав перемир'я з Палестиною 08:59
НБУ продовжує поповнювати резерви, скуповуючи валюту на міжбанку 08:58
Інавгурації 19 травня не завадить день жертв репресій, оскільки раніше він співпадав з Днем Європи, - радник Зеленського 08:45
З Евересту вивезли більше 3 тонн сміття за 2 тижні 08:39
більше новин
Зеленський приїхав у Верховну Раду 15:22
Ірина і Юрій Луценко.
Летіли бізнес-класом: родину Луценків в елітних брендах помітили в аеропорту Риму 21:20
У Черкасах жорстоко побили журналіста, він у вкрай тяжкому стані 12:45
Секретар Рівненської міськради Паладійчук задекларував 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро в особистому сейфі 21:18
Бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області 15:02
більше новин
Добавки кальцію не допоможуть від ламкого волосся і нігтів, але допоможуть добавки цинку, - Супрун 22:50
Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади" 23:37 Документ
Посеред ночі до Києва прийде потужна гроза з південного заходу, - синоптик 00:18 Карта
Звільнивши Артеменка, Порошенко призначив нового члена Нацради з телебачення 20:54
Поліція почала розслідувати жорстоке побиття журналіста Комарова 19:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok