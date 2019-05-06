Сьогодні майже всі регіони України накриють дощі і похолодання

Сьогодні, 6 травня, майже по всій території України пройдуть дощі та похолодає.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці синоптика Наталки Діденко в соціальній мережі Facebook.

"6 травня, волога нестійка погода охопить більшість наших областей. Східна частина втримаєтся від опадів, там буде ще сонячно і дуже тепло, +20..+25 градусів. На решті території України повітря охолоне до +13..+19 градусів. На Заході очікується найнижча температура повітря, +7..+12 градусів, у Карпатах +1..+6 градусів, на високогір‘ї можливий мокрий сніг", - йдеться в ньому.

Також Діденко зазначила, що у Києві тиждень розпочнеться дощами та похолоданням до +14..+16 градусів, буде спостерігатися поривчастий вітер.

Потепління очікується орієнтовно з 10 травня.

"Хто реагує на зміну погоди, контрасти атмосферного тиску та температури повітря - настають 'ваші' дні. Підготуйтеся, хоча б морально) Усім - знайти альтернативні джерела тепла, наприклад, кота", - порадила синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, травень порадує спостерігачів травневих зоряним дощем η-Аквариди.

Тим часом синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень.