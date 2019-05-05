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  • У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири: пенсіонер поранений в голову
05 травня 2019, неділя, 14:28 30
Події 2019-05-05T16:30:02+03:00
Українські Новини
У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири: пенсіонер поранений в голову

У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири: пенсіонер поранений в голову

Пістолет. Фото: vladtime.com
Пістолет. Фото: vladtime.com

Правоохоронці затримали в Дніпрі чоловіка, який влаштував стрілянину з вікна своєї квартири і поранив пенсіонера.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, передають Українські Новини.

"Злочин стався 3 травня близько 15:00 в провулку Парусному міста Дніпро. Як встановили правоохоронці, підозрюваний з вікна власної квартири влаштував стрілянину. В результаті один пенсіонер був поранений в голову, іншому куля пошкодила одяг", - сказано в ньому.

В ході розшукових заходів поліцейські встановили, що до хуліганських дій причетний 42-річний чоловік - житель сусіднього будинку.

Зловмисника затримали і доставили у відділення поліції, йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Зброю вилучено та направлено на експертизу.

Як повідомляли Українські Новини, 5 липня невідомий застрелив поліцейського в Шевченківському районі Києва.

Раніше Тернополі чоловік вистрілив в співробітницю поліції.

5 травня під Києвом вбили заступника начальника поліції Баришівки.

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