У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири: пенсіонер поранений в голову

Правоохоронці затримали в Дніпрі чоловіка, який влаштував стрілянину з вікна своєї квартири і поранив пенсіонера.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, передають Українські Новини.

"Злочин стався 3 травня близько 15:00 в провулку Парусному міста Дніпро. Як встановили правоохоронці, підозрюваний з вікна власної квартири влаштував стрілянину. В результаті один пенсіонер був поранений в голову, іншому куля пошкодила одяг", - сказано в ньому.

В ході розшукових заходів поліцейські встановили, що до хуліганських дій причетний 42-річний чоловік - житель сусіднього будинку.

Зловмисника затримали і доставили у відділення поліції, йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Зброю вилучено та направлено на експертизу.

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