У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири: пенсіонер поранений в голову

Правоохоронці затримали в Дніпрі чоловіка, який влаштував стрілянину з вікна своєї квартири і поранив пенсіонера.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, передають Українські Новини.\r\n"Злочин стався 3 травня близько 15:00 в провулку Парусному міста Дніпро. Як встановили правоохоронці, підозрюваний з вікна власної квартири влаштував стрілянину. В результаті один пенсіонер був поранений в голову, іншому куля пошкодила одяг", - сказано в ньому.\r\nВ ході розшукових заходів поліцейські встановили, що до хуліганських дій причетний 42-річний чоловік - житель сусіднього будинку.\r\nЗловмисника затримали і доставили у відділення поліції, йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу.\r\nСанкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.\r\nЗброю вилучено та направлено на експертизу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 5 липня невідомий застрелив поліцейського в Шевченківському районі Києва.\r\nРаніше Тернополі чоловік вистрілив в співробітницю поліції.\r\n5 травня під Києвом вбили заступника начальника поліції Баришівки.