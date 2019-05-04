Тепер з Харкова можна полетіти до Баку за 800 гривень по вівторках і п'ятницях

Авіакомпанія Buta Airways (Азербайджан) 3 травня відкрила регулярні авіарейси "Харків - Баку".\r\nПро це сказано в повідомленні Міжнародного аеропорту "Харків", передають Українські Новини.\r\nButa Airways буде виконувати рейси "Харків - Баку" щовівторка і щоп'ятниці.\r\nЦіна авіаквитка в один бік починається від 30 доларів.\r\nРейс виконує літак Embraer 190.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, азербайджанська авіакомпанія навесні запустить рейс до Одеси.\r\nТим часом Wizz Air відкрила три нових міжнародних рейси з Києва.