підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
04 травня 2019, субота, 22:05 8
Транспорт 2019-05-04T22:45:01+03:00
Українські Новини
Тепер з Харкова можна полетіти до Баку за 800 гривень по вівторках і п'ятницях

Тепер з Харкова можна полетіти до Баку за 800 гривень по вівторках і п'ятницях

Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Авіакомпанія Buta Airways (Азербайджан) 3 травня відкрила регулярні авіарейси "Харків - Баку".

Про це сказано в повідомленні Міжнародного аеропорту "Харків", передають Українські Новини.

Buta Airways буде виконувати рейси "Харків - Баку" щовівторка і щоп'ятниці.

Ціна авіаквитка в один бік починається від 30 доларів.

Рейс виконує літак Embraer 190.

Як повідомляли Українські Новини, азербайджанська авіакомпанія навесні запустить рейс до Одеси.

Тим часом Wizz Air відкрила три нових міжнародних рейси з Києва.

Більше новин про: Азербайджан авіакомпанія Buta Airways

Архів
Новини
Добавки кальцію не допоможуть від ламкого волосся і нігтів, але допоможуть добавки цинку, - Супрун 22:50
В "Укравтодорі" доручили координувати будівництво доріг начальнику відділу контролю 22:18
Тепер з Харкова можна полетіти до Баку за 800 гривень по вівторках і п'ятницях 22:05
Більшість депутатів наполягала на інавгурації Зеленського 28 травня, щоб він не зміг розпустити Раду, - Бондар 21:46
Ірина і Юрій Луценко.
Летіли бізнес-класом: родину Луценків в елітних брендах помітили в аеропорту Риму 21:20
більше новин
Київська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% в 2018 11:39
Міністр оборони висловився про заяву Коломойського про "громадянську війну в Україні" 11:50
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Зеленський приїхав у Верховну Раду 15:22
У 2018 "Укренерго" збільшила прибуток на 46,4% до 2,56 млрд гривень 11:38
більше новин
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
Омелян похвалився, що "Санса Старк" з "Гри престолів" вийшла заміж у сукні від його дружини 00:00
Реформи, стабільність, добробут: У Конгресі США озвучили вимоги до Зеленського 13:43
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok