Тепер з Харкова можна полетіти до Баку за 800 гривень по вівторках і п'ятницях

Авіакомпанія Buta Airways (Азербайджан) 3 травня відкрила регулярні авіарейси "Харків - Баку".

Про це сказано в повідомленні Міжнародного аеропорту "Харків", передають Українські Новини.

Buta Airways буде виконувати рейси "Харків - Баку" щовівторка і щоп'ятниці.

Ціна авіаквитка в один бік починається від 30 доларів.

Рейс виконує літак Embraer 190.

Як повідомляли Українські Новини, азербайджанська авіакомпанія навесні запустить рейс до Одеси.

Тим часом Wizz Air відкрила три нових міжнародних рейси з Києва.