підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
04 травня 2019, субота, 12:44 28
ЗМІ 2019-05-04T14:15:01+03:00
Українські Новини
У Черкасах жорстоко побили журналіста, він у вкрай важкому стані

У Черкасах жорстоко побили журналіста, він у вкрай важкому стані

Вадим Комаров. Фото: procherk.info
Вадим Комаров. Фото: procherk.info

Черкаського журналіста Вадима Комарова жорстоко побили. Він знаходиться в реанімації третьої міської лікарні м. Черкас.

Про це повідомив в Facebook депутат міськради Олександр Радуцький.

За інформацією власних джерел місцевого видання "Прочерк", Вадим Комаров знаходиться у вкрай важкому стані. Побитого журналіста з розбитою головою сьогодні близько дев'ятої години ранку побачили перехожі просто на вулиці на перехресті Надпільної і Небесної Сотні. Вони й викликали "швидку".

"Необхідна допомога всіх світил медицини та молитва за його здоров'я. Гарантії 50 на 50", - написала в соцмережі Світлана Комарова.

Вадим Комаров в своїх публікаціях не раз порушував дуже гострі теми. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час - про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії №62. Серед інших тем публікацій Комарова - розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. У 2016 році журналіста намагалися застрелити.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко підтвердив, що побитий журналіст перебуває у важкому стані.

"Зараз Вадим знаходиться в реанімації в дуже важкому стані. Журналіст часто порушував резонансні теми, реально дратував багатьох в Черкасах, хто мав велику владу і великі гроші .... Сподіваємося на професійну роботу лікарів-реаніматорів, а правоохоронці належним чином розслідувати черговий акт грубої атаки на журналістів. Б'ють одного, а безкарністю намагаються залякати всіх ...", - написав він.

Більше новин про: НСЖУ Сергій Томіленко Напад на журналіста

Архів
Новини
Порошенко звільнив голову Нацради з телебачення Артеменка 14:20
У неділю в Україні пройдуть грози зі шквалами, але буде тепло 13:50
Зеленський і Парубій обговорили інавгурацію, - ЗМІ 13:34
Хабар митникам. Фото: ДБР
Митники попалися на хабарі у 1,6 тис. доларів у Житомирській області 13:14
У Черкасах жорстоко побили журналіста, він у вкрай важкому стані 12:44
більше новин
Київська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% в 2018 11:39
Міністр оборони висловився про заяву Коломойського про "громадянську війну в Україні" 11:50
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
У 2018 "Укренерго" збільшила прибуток на 46,4% до 2,56 млрд гривень 11:38
більше новин
Борт №90 в Конго.
Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго 19:14
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok