Львів святкує 763-річчя

Львів 4-5 травня святкує 763-річчя. Святкування розпочалися в суботу, 4 травня, передають Українські Новини. Зранку стартував масовий веломарафон "Львівська сотня".

У цьому році в ньому взяли участь понад 1 тис. велосипедистів.

У програмі святкування на 4 травня передбачені театралізований парад центральними вулицями міста.

Парадний хід очолять Король Данило на коні (згідно з легендою він заснував Львів) та духовий оркестр "Львівські фанфари" з групою мажореток.

За ними буде сформована театральна колона колона танцювально-музичних колективів, духових оркестрів, а потім розпочне свою ходу спортивне співтовариство Львова.

У цьому році Львів відзначає свій День народження в стилі ретро-періоду міжвоєнного часу 20-30-х років ХХ століття.

5 травня у центрі міста відбудеться молебень за Львів і його мешканців.

Також на 4-5 травня заплановані виставки, концерти, велопробіги, фестиваль пива та безліч заходів для дітей.

Міські власті чекають, що Львів у ці дні відвідають близько 300 тис. туристів.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська область вирішила залучати туристів з Ізраїлю та Південно-Африканської Республіки з 2015 року.