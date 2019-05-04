Львів святкує 763-річчя

Львів 4-5 травня святкує 763-річчя. Святкування розпочалися в суботу, 4 травня, передають Українські Новини. Зранку стартував масовий веломарафон "Львівська сотня".\r\nУ цьому році в ньому взяли участь понад 1 тис. велосипедистів.\r\nУ програмі святкування на 4 травня передбачені театралізований парад центральними вулицями міста.\r\nПарадний хід очолять Король Данило на коні (згідно з легендою він заснував Львів) та духовий оркестр "Львівські фанфари" з групою мажореток.\r\nЗа ними буде сформована театральна колона колона танцювально-музичних колективів, духових оркестрів, а потім розпочне свою ходу спортивне співтовариство Львова.\r\nУ цьому році Львів відзначає свій День народження в стилі ретро-періоду міжвоєнного часу 20-30-х років ХХ століття.\r\n5 травня у центрі міста відбудеться молебень за Львів і його мешканців.\r\nТакож на 4-5 травня заплановані виставки, концерти, велопробіги, фестиваль пива та безліч заходів для дітей.\r\nМіські власті чекають, що Львів у ці дні відвідають близько 300 тис. туристів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Львівська область вирішила залучати туристів з Ізраїлю та Південно-Африканської Республіки з 2015 року.