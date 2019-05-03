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03 травня 2019, пʼятниця, 17:20 154
Судова влада 2019-05-03T21:45:03+03:00
Українські Новини
Судове засідання у "справі Краяну" чергового разу перенесли через неявку прокурорів, – ЗМІ

Судове засідання у "справі Краяну" чергового разу перенесли через неявку прокурорів, – ЗМІ

Геннадій Труханов у Малиновському райсуді Одеси. Фото: dumskaya.net
Геннадій Труханов у Малиновському райсуді Одеси. Фото: dumskaya.net

У Малиновському районному суді м. Одеси сьогодні, 3 травня, мало відбутися слухання у "справі Краяну", однак прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не з'явилися на засідання та не передали до суду скоригований обвинувальний акт.

Про це повідомило інтернет-видання "Думская".

Суддя Сергій Черевко зачитав листа, в якому заступник керівника САП Володимир Кривенко просить відкласти проведення засідань до 22 травня, оскільки керівник САП Назар Холодницький перебуває у відпустці до 17 травня.

В результаті колегія суддів перенесла розгляд справи на 11 травня.

Крім того, судді вирішили звернутися до Вищої ради правосуддя (ВСП), Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а також до генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням надання правової оцінки діям прокурорів САП, які регулярно не з'являються на засідання та не передають до суду відкоригований обвинувальний акт.

Нагадаємо, сторона обвинувачення ще 10 квітня заявила про необхідність зміни обвинувального акта, проте з того часу зрушень у справі немає. У САП тоді пояснили своє рішення тим, що справа на межі повного розвалу: один зі свідків (народний депутат Олександр Дубовой) відмовився від свідчень, багато свідки не з'явилися, оскільки перебувають на лікуванні за кордоном або у відпустці.

Крім того, суд відмовився задовольняти клопотання прокурора про допит експертів, які дали в трьох експертизах абсолютно протилежні висновки щодо вартості адміністративної будівлі колишнього заводу "Краян", і при одночасному допиті вже допитаних свідків, показання яких були суперечливими.

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